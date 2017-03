Fidel a tres meses de su partida

El da en que se conmemoraba la partida del Granma, exactamente en ese mismo da como seguramente lo quiso, Fidel parti en busca de nuevos horizontes de lucha. Lo hizo en la seguridad de que la siembra realizada a lo largo de su vida ya haba germinado. Que sus enseanzas seran imperecederas. Que el capitalismo conduce la humanidad a su extincin. Que slo el socialismo y el comunismo le otorgarn condiciones para la sobrevivencia de la especie humana. Que la lucha contra el imperialismo es un combate que se libra da a da, bajo diversas formas y que slo finalizar con la derrota definitiva del monstruo. Que jams ste admitir la soberana, la autodeterminacin y la felicidad de los pueblos. Que apelar a cualquier recurso para mantenernos bajo su yugo. Que el socialismo y el comunismo son por definicin internacionalistas y solidarios, como lo fue la Revolucin Cubana bajo su inspiracin. Y como lo seguir siendo.Por eso Fidel vive en cada una y en cada uno que lucha sin descanso por un mundo mejor. Se fue pero vive entre nosotros como inspiracin, ejemplo, estmulo. Como una vez tambin se fue Bolvar, y entonces algunos hombres pequeos y mediocres decan que se haba ido para siempre. No se dieron cuenta de que volvera, slo que de otro modo, cuando despertara el pueblo, como lo dice la bella poesa de Pablo Neruda. Como se fue el Che, para al poco tiempo regresar y estar presente en todas las luchas a lo ancho y a lo largo del planeta. Como lo est Chvez, eterno en el alma de nuestros pueblos. Y lo mismo ocurrir con Fidel, ms presente que nunca slo que bajo otra forma. Iluminndonos como la reencarnacin contempornea del Quijote, ese amante de las utopas realizables que viva para Soar el sueo imposible, luchar contra el enemigo imposible, correr donde los valientes no se atrevieron, alcanzar la estrella inalcanzable. Ese es mi destino. Hoy ms que nunca seguiremos por el camino que nos has sealado, Comandante. Hasta la victoria siempre!

