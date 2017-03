Libertad para Ana Beln Montes

Quines lo hicieron antes?

Apenas haba logrado espantar la miseria terca que acompaa tantas veces a quienes luchan por algo que va ms all de sus propias vidas.

Su pas, aunque enfrentado a otros peligros, era libre del yugo espaol y poda haberse conformado, pero no lo hizo.

Supo entender lo que representaba Cuba entonces, y tambin que l poda inclinar la balanza a favor de su causa; as que no se permiti el lujo de dudar.

Mximo pag con la crcel su decisin de ser cubano, al tiempo que dominicano, y ni eso diezm su determinacin. Dio lo mejor de s mismo, dise movimientos militares imposibles de presagiar ni de rebatir por los espaoles, se sobrepuso a la muerte de sus ms estrechos compaeros de armas y continu, hasta el final, asumiendo todas las responsabilidades y anteponiendo siempre el mximo respeto: Extranjero como soy, no he venido a servir a este pueblo, ayudndole a defender su causa de justicia, como un soldado mercenario; y, por eso, desde que el poder opresor abandon esta tierra y dej libre al cubano, volv la espada a la vaina (...) Nada se me debe y me retiro contento y satisfecho de haber hecho cuanto he podido en beneficio de mis hermanos. Prometo a los cubanos que, dondequiera que plante mi tienda, siempre podran contar con un amigo."

Mximo Gmez, dominicano, es hoy Cuba tanto como lo son Mart, Maceo y Mariana Grajales. (1)

Pablo

l tampoco empez su vida en Cuba, pero se mimetiz con su historia de rebelda defendiendo los derechos de la clase obrera, exigiendo la libertad de Julio, condenando el asesinato de Antonio, luchando contra la dictadura en la isla y contra el fascismo muy lejos de ella. (2)

Su concepto de ser humano es probable que lo aprendiera recorriendo las calles cercanas a la fragua donde el Hroe Nacional estuvo preso por Cuba con solo 16 aos... cmo iba a traicionar su ejemplo?

Pablo tom el testigo y fue a Espaa porque all est mi lugar ahora (...), donde palpitan las angustias del mundo entero de los oprimidos (...) Voy simplemente a aprender para lo nuestro algn da. Porque mis ojos se han hecho para ver las cosas extraordinarias. Y, mi maquinita, para contarlas. Y eso es todo.

Desde Espaa, escribi; pero en Espaa habl de poltica y empu un fusil porque asumi que el fascismo era el enemigo de todas y todos los trabajadores, fueran de donde fueran.

Herido de muerte, en el frente de Madrid, Pablo us su ltimo aliento para enterrar la documentacin que lo identificaba como cubano, porque ese era su deber, y lo cumpli.

Pablo de la Torriente Brau, nacido puertorriqueo, tambin es hoy Cuba tanto como Mella o Martnez Villena.

Ana

Cartel de la campaa internacional por la libertad de Ana Beln Montes

En una base militar estadounidense de Alemania, el ltimo da de febrero de 1957, que no fue bisiesto. Son la fecha y el lugar de su nacimiento, pero su ascendencia es del Caribe, como Mximo; de Puerto Rico, como Pablo.

Ana pertenece a una familia conservadora, con un padre mdico del ejrcito de EEUU y dos hermanos agentes del FBI. Nada haca pensar que ella cambiara el rumbo y decidiera defender a la misma Cuba revolucionaria a la que su gobierno atacaba con todos los medios a su alcance.

Apenas haba cumplido 4 aos cuando ocurri la invasin de Girn, 5 cuando se decret el bloqueo econmico contra la isla y un poco ms de 10 cuando la CIA orden asesinar al Che en Bolivia. Ana tena 19 aos cuando terroristas pagados en Miami hicieron explotar el avin de Barbados y 24 cuando nuevamente la CIA introdujo el Dengue Hemorrgico en territorio cubano. (3)

Ninguno de esos crmenes debi pasar inadvertido para ella y, al igual que Mximo y Pablo, adopt a Cuba como esa patria por la que haba que arriesgarlo todo.

Ana Beln es la funcionaria estadounidense de ms alto grado que ha sido acusada de espionaje en la historia de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en ingls). Trabaj 17 aos protegiendo al pueblo cubano, lleva 16 en la crcel y consta en su historial que, entre las palabras cifradas ms repetidas que, como analista del Pentgono, enviaba al Gobierno de Cuba, figuraba esta: Peligro.

En el alegato del juicio al que la sometieron, afirm: (...) La poltica de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta, profundamente inamistosa. Me consider moralmente obligada de ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema poltico... Nosotros (los gobiernos de EEUU) nunca hemos respetado el derecho de Cuba a definir su propio destino, sus propios ideales de igualdad y justicia. Yo no entiendo cmo nosotros continuamos tratando de dictarle a Cuba cmo debe seleccionar sus lderes, quines no deben ser sus dirigentes y qu leyes son las ms adecuadas para dicha nacin. Por qu no los dejamos decidir la forma en que desean conducir sus asuntos internos, como Estados Unidos ha estado haciendo durante ms de dos siglos? Yo espero que Estados Unidos desarrolle una poltica que reconozca que Cuba, como cualquier otra nacin, quiere ser tratada con dignidad y no con desprecio. (3)

Pese a no padecer ninguna enfermedad de ese tipo, Ana est presa en una crcel psiquitrica de mxima seguridad. Solo dos personas de su familia pueden visitarla, pero ella prefiere que no lo hagan por lo humillante que resulta el acceso al recinto donde cumple condena. Nadie puede escribirle cartas. As desde 2001 y as hasta 2023.

De nuevo, toda la gloria del mundo, o simplemente una vida heroica, caben en un grano de maz.

Muchas organizaciones de solidaridad en el mundo exigen su libertad porque es de justicia, como lo es tambin exigir la de otros presos polticos de los pueblos como Andrs Bdalo (Espaa), Gdeim Izik (presos saharauis en crceles del ocupante marroqu), Ahmad Saadat (preso palestino en manos de Israel), Mumia Abu Jamal y Leonard Peltier (presos polticos en EEUU) o Abdullah Ocalan (preso kurdo en Turqua).

ANA BELN MONTES, nacida en una base militar yanqui, pero boricua de origen, es hoy Cuba tanto como Mximo Gmez o Pablo de la Torriente Brau, tanto como Los Cinco. Ella es Cuba tanto como el Che o Fidel.

Ana hizo lo que Gmez o Pablo hicieron antes, defender y luchar por un pas donde no haban nacido pero que amaban como al suyo propio. En palabras del cronista Brau: ...y eso es todo.

