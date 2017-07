Venezuela, objetivo a derribar por el poder poltico, econmico y meditico internacional

La misma sociedad que denunci las mentiras que durante aos han sostenido los grandes medios de informacin en relacin a los acontecimientos que estremecieron al mundo durante el siglo XX y lo que va del XXI (las famosas armas de destruccin masiva de Irak), digieren con inocencia de nios las falseadas informaciones que hoy nos brinda el blindado y monoplico poder-negocio de las corporaciones mediticas.

El poder econmico y poltico hegemnico en el mundo puso la mira sobre los procesos democrticos abiertos en Latinoamrica y orquest unas estrategias de derribo especiales en cada pas con el mismo fin: que volvieran a ser el patio trasero de EEUU y Europa. El ltimo de estos episodios, la condena al ex presidente de Brasil Lula Ignacio da Silva sin ningn tipo de pruebas, que lo invalidaran como candidato a las prximas elecciones, es una muestra vergonzosa de hasta donde son capaces de manipular al propio poder judicial para bloquear la posibilidad de que en ese pas deje de gobernar el corrupto Temer y se recupere la democracia con un gobierno que defienda los intereses de su pueblo.

En las casi dos dcadas de Gobierno Bolivariano, Venezuela ha pasado a ser uno de los tres pases con menor desigualdad social en Latinoamrica. (Informe de la CELAC * 2016) En este perodo se han desarrollado 19 procesos electorales valorados por la Fundacin Carter como los ms transparentes del mundo.

El Tribunal Supremo de Justicia invalid la eleccin de tres diputados de la oposicin por la regin de Amazonia acusados de graves irregularidades en el ltimo proceso electoral en el que gan la derecha. A pesar de ello la Asamblea Nacional, con mayora opositora, los incorpora como representantes con pleno derecho. El Tribunal Supremo de Justicia declara en desacato a la Asamblea Nacional y por ende invalida todas sus decisiones. No lo invalida el Poder Ejecutivo sino el Poder Judicial.

En este contexto de confrontacin de poderes del estado democrtico la oposicin elabora una estrategia de desestabilizacin del gobierno, soberana y legalmente constituido basada en:

Colapso econmico.

El desabastecimiento de la poblacin a travs de polticas de acaparamiento, especulacin econmica, quema de los depsitos estatales de distribucin de productos bsicos (250 centros de distribucin quemados por la oposicin), bloqueo de lneas de crditos al estado contando con la complicidad de la banca nacional e internacional, etc.

Esta estrategia no es nueva, fue la base del golpe de estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile.

Terrorismo urbano.

Ms de cien muertos desde abril en las manifestaciones convocadas por la oposicin, varios de los cuales fueron quemados vivos al interpretar los manifestantes que eran chavistas por su aspecto (mulatos) o por su vestimenta. En varias ciudades las calles fueron tomadas por bandas financiadas por la oposicin que crearon situaciones de caos social, inseguridad y violencia. Esta violencia solo fue investigada en los casos en que los sospechosos de producir vctimas fueran miembros de la fuerzas de seguridad del estado. Los detenidos de los grupos de choque de la derecha en el contexto de decenas de asesinatos, quema de vehculos, de ataques a las instituciones del estado, (centros de salud, guarderas, escuelas, centros de abastecimiento) fueron liberados y no investigados dado que contaron con la complicidad de la Fiscala del Estado. Los episodios de violencia se atribuyen a la represin y no a los que la generan.

Desinformacin sistemtica

No se informa de los logros sociales, sanitarios, educativos, en el mbito de la vivienda, de las leyes laborales, de la justicia, de la democracia que se han producido durante estas dos dcadas. Se miente sistemticamente. Se pasan escenas de violencia en Bogot y en Rio de Janeiro como hechos sucedidos en Caracas por ejemplo. Solo aparece la violencia no contrastada. No aparecen las manifestaciones de apoyo al gobierno.

Con el objeto de modificar la actual Constitucin generando as un nuevo espacio de dilogo que permita encausar la actual situacin de bloqueo del mismo y la violencia que vive el pas, el Presidente Nicols Maduro ha convocado para este prximo 30 de julio una Asamblea Nacional Constituyente que la oposicin desconoce.

Este rechazo ha derivado en una convocatoria de consulta popular por parte de la oposicin para este domingo 16 de julio, en la que dice que participarn ms de 12 millones de venezolanos pero que para evitar conflictos quemarn de inmediato las papeletas con los resultados destruyendo de este modo toda prueba de la veracidad del proceso.

La primera pregunta del plebiscito llama a rechazar la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno. En la segunda solicita a las fuerzas armadas y a los funcionarios a respaldar a la Asamblea Nacional en desacato en contra de los poderes del Estado que respetan la legalidad democrtica.

Qu lectura se puede hacer de esta pregunta en el contexto latinoamericano sino es la de una convocatoria a golpe de estado?

La tercera propone renovar los poderes pblicos y conformar un gobierno de unin nacional, es decir consolidar el golpe de estado.

Es en este grave contexto de agresin a los gobiernos populares de Latinoamrica convocamos a denunciar estos hechos y a respaldar al legtimo y democrtico Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela, y a todos los pueblos que defienden su soberana y su independencia.

Barcelona, 14 de julio de 2017

*CELAC: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC) es un mecanismo intergubernamental de dilogo y concertacin poltica. Su membresa incluye a los treinta y tres (33) pases de Amrica Latina y el Caribe.

Se han adherido hasta el momento las siguientes organizaciones y personas:

Asociacin H.I.J.O.S Barcelona

Assemblea de Joves del Girons

Assemblees de Joves per la Unitat Popular

Asoc. de Cubanos en Catalunya, Jos Mart

Ateneo Espai Roig del Bages

Brigada Vallesana Simn Bolvar

Casa de la solidaritat de Barcelona

Casa de Nicaragua de Catalunya

Casal d'Amistat Catal Cub de Barcelona

Casal de l'Alba de Catalunya

Casa Retruco, Solidaridad con la Argentina que resiste

Comando Hugo Chvez Fras

Comit de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

Comunistes de Catalunya

Congreso de los Pueblos Barcelona

Consejo de Defensa de los derechos del pueblo, Barcelona (CODEP)

CTA (Grupo de apoyo a la central de trabajadores de la Argentina en Barcelona)

CUP (Candidatura d'Unitat Popular)

Entrepobles

Esquerra Unida del Pas Valenci (EUPV)

EUiA (Esquerra Unida i Alternativa)

Frente Popular Daro Santilln Barcelona

taca, Organitzaci Internacionalista dels Pasos Catalans

JCC joventut comunista de catalunya

JERC (Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya)

PCPC (Partit Comunista del Poble de Catalunya)

PCPV-PCE (Partit Comunista del Pas Valenci)

PSUC-Viu (Partit Socialista Unificat de Catalunya-Viu)

Raices Solidarias

Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Captulo Catalua)

Alba Blanco, responsable de relaciones internacionales de EUiA

Albert Noguera, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

Alejandro Andreassi Cieri, Profesor (jubilado) Universitat Autnoma de Barcelona

Ana Andrs Ablanedo, defensora de derechos humanos de SOLDEPAZ PACHAKUTI

Ana Mara Surra Spadea, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de Diputados

ngel Crespo, activista social

Angi Salazar Cuesta, Asociacin Defensem Cuba de Hospitalet de Llobregat

Anna Gabriel, diputada al Parlament de Catalunya por la CUP

Carles Riera, diputado de la CUP en el Parlament de Catalunya

Claudia Calvo Dufort, responsable de Solidaritat de Comunistes de Catalunya

Daniela Gonzlez Lpez, coordinadora internacional de observatorio de derechos humanos de los pueblos

Emilio Chirino, venezolanos en Catalunya

Fran Snchez, sector ferroviari i Podem Barcelona

Gabriel Rufin Romero, diputat d' Esquerra Republicana de Catalunya al Congrs de Diputats

Gustavo de la Torre Morales, vicepresidente de la asociacin de cubanos en Catalunya Jos Mart

Higinio Polo, escritor

Irene Castilla, personal administraci i serveis de l Universitat de Barcelona

Jssica Albiach, diputada de Catalunya S Que es Pot al Parlament de Catalunya.

Joan Benach, profesor e investigador en polticas pblicas

Joan Josep Nuet, diputado al parlament de Catalunya por Catalunya Si Es Pot

Joan Tard i Coma, Portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de Diputados

Jos Luis Martn Ramos, historiador

Jose Tellez, tinent d' alcalde de Badalona i regidor de Guanyem Badalona En Com

Josep Manel Busqueta, economista, pastelero y escritor

Juan Manuel Rodrguez, secretario general de joventut Comunista de Catalunya

Laia Facet, membre d' Anticapitalistes

Laia Snchez Bassas, membre de Podem Barcelona

Manuel Martnez Llaneza. Profesor Titular de Universidad

Mara Victoria Fernandez Molina, candidata a doctora en derechos humanos

Mariano Aragn Pascual. Director Associaci Catalana d'Investigacions Marxistes (ACIM)

Marta Olivn, membre del Consell Ciutad de Podem Barcelona

Miguel Riera, director de El Viejo Topo

Mirella Corts i Gs, portanveu d' Esquerra Republicana de Calalunya al Senat

Montse Venturs, Alcaldessa de Berga

Pau Llonch, miembro del grupo At Versaris, tallerista, PAH Sabadell, Seminario de economa crtica Taifa

Ricard Sanchez, coordinador d'EUiA del Bages

Salvador Lpez Arnal, profesor-tutor de Matemticas de la UNED

Sara Vila Galn, Senadora de Catalunya S Que es Pot en el grupo parlamentario PODEMOS-EN COM-COMPROMS-EN MAREA (GPPOD)

Sergi Serra,, treballador de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)

Teresa Sanz Marn

Vctor Ros, historiador, revista el Viejo Topo

Xavier Contreras Alarcn, membre de Podem Barcelona

Xavier Eritja Ciur, diputat d' Esquerra Republicana de Catalunya al Congrs de Diputats

Yolanda Dalmau, Col.lectiu Bolivari Cayapa

Yorman Guzmn, venezolanos en Catalunya

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.