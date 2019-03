Venezuela sobre el terreno

La realidad de la calle frente al espectculo meditico

El fotorreportero britnico Alan Gignoux y la periodista y cineasta venezolana Carolina Graterol, ambos residentes en Londres, han viajado a Venezuela durante un mes a grabar un documental para una importante cadena de televisin global. Han conversado con el periodista Paul Cochrane sobre el retrato que pintan los medios mayoritarios sobre el pas comparado con sus experiencias sobre el terreno.

Paul Cochrane (PC): Qu hacais en Venezuela? Cunto tiempo estuvisteis all y cmo os fue?

Allan Gignoux (AG): Pasamos un mes en junio de 2018 para rodar un documental. No puedo revelar todava en qu canales se emitir, pero pronto estar en antena. Visitamos Caracas, la capital, Mrida (en los Andes), Cuman (en la costa) y Ciudad Guayana (cerca de la desembocadura del ro Orinoco).

PC: Como fue vuestra estancia en Venezuela, en relacin con lo que trasmiten los medios de comunicacin occidentales?

Carolina Graterol (CG): Yo soy periodista, tengo familia en Venezuela, y saba que la realidad era muy diferente a la que retratan los medios, pero an as me qued sorprendida. Lo primero que advertimos fue la ausencia pobreza. Alan quera filmar a indigentes y pobres en las calles. Esta misma maana he visto en Londres a tres personas durmiendo en la calle, pero en Venezuela no pudimos encontrar a ninguno, en ciudades grandes o pequeas. Queramos entrevistarlos, pero no pudimos hallarlos. Esto se debe a los programas multidisciplinares del gobierno, que incluyen servicios sociales para sacar a los nios de las calles o devolverlos con sus familias. El programa lleva funcionando mucho tiempo pero no haba sido consciente de lo eficaz que era.

PC: Alan, qu te sorprendi a ti?

AG: Debemos ser realistas. Hay desgaste y cansancio generalizados. Aunque hay comida y los restaurantes y cafeteras privados estn abiertos, se aprecian las consecuencias de la crisis econmica. Eso s, la pobreza no tiene nada que ver con la que existe en Colombia o en Brasil, llenos de nios de la calle. En Venezuela no parece existir un problema de falta de casas, y las favelas tienen agua corriente y electricidad. La pobreza extrema no parece comparable a la de otros pases sudamericanos. Antes del viaje, la gente me advirti que tuviera cuidado con la delincuencia, pero trabajbamos con una seora de El Salvador que nos dijo que Venezuela era fcil comparada con su pas, en donde existen guardias de seguridad con ametralladoras a la puerta de las cafeteras. Tambin nos comentaron que muchos delincuentes se haban marchado porque no haba mucho que robar y les iba mejor en Argentina, Chile u otros lugares.

PC: Cmo han afectado las sanciones a los venezolanos?

CG: La comida est cara, pero la gente sigue comprando cosas. A causa de la inflacin, hace falta efectuar mltiples pagos con las tarjetas, porque los datfonos no aceptan transacciones tan elevadas de una sola vez. El gobierno ha creado un sistema, los Comits Locales de Abastecimiento y Produccin (CLAP), que proporciona una caja de alimentos a 6 millones de familias todos los meses. La idea era sortear las redes de distribucin privada y evitar el acaparamiento y la escasez. Nuestra ayudante provena de un barrio de clase media de Caracas y era la nica chavista all, pero los vecinos se unieron y crearon un sistema CLAP, por el que reciben una caja con 19 productos. A menos que percibas un salario muy alto, o dinero del exterior, necesitas encontrar modos alternativos para alimentarte. Pero las despensas estaban llenas, pues se han acostumbrado a prepararse para emergencias. En general, las personas han perdido peso, calculo que muchos adultos de 10 a 15 kilos. La ltima vez que estuve en Venezuela hace 3 aos encontr muchas personas obesas, como en Estados Unidos, por una alimentacin excesiva, pero en esta ocasin haban recuperado el buen tipo, y nadie muere de hambre o malnutricin.

PC: Entonces, qu es lo que estn comiendo los venezolanos?

Bsicamente, una dieta vegetariana. Se disculpaban por no poder ofrecernos carne; comamos verduras, lentejas y frijoles. Todos se han visto obligados a adoptar una dieta vegetariana y tal vez la principal queja era que no podan comer tanta carne como antes. La situacin no es tan grave. Antes de que Hugo Chvez asumiera el poder, Venezuela tena un ndice de pobreza extrema del 40% y un 80% de pobreza. Esta cifra descendi hasta el 27%, y antes de la crisis la pobreza extrema era de tan solo el 6% o el 7%. Todo el mundo recibe asistencia del gobierno.

PC: La comida es la principal preocupacin?

CG: El ataque real a la economa afecta la comida. Cuando existe hiperinflacin, todos los precios suben, pero la alimentacin se ha convertido en el principal gasto porque es la variable que sube de precio a niveles exorbitantes. Otras variables como la electricidad, el agua o el transporte pblico no han subido tanto y representan un pequeo porcentaje del gasto familiar. Esa es la razn por la que las distorsiones en la economa no son intrnsecas, sino causadas por factores externos, de lo contrario todos los precios habran aumentado.

PC: Alan, perdiste peso en Venezuela?

AG: No! Me sorprendi ver cuntas personas cultivan sus propias verduras. Es un poco como en Rusia, donde todo el mundo tiene una dacha. Venezuela posee un clima tropical, por lo que es fcil producir. Hay rboles de mango por todas partes, as que puedes tomar uno cuando te apetece.

PC: Entonces, la crisis de la que nos hablan cada da se debe fundamentalmente a las sanciones de Estados Unidos?

CG: Las sanciones han afectado al pas. Para ser justa, creo que el gobierno tard en reaccionar frente a los acontecimientos a los que les estaban empujando. Probablemente no fue una buena idea desembolsar 70.000 millones de dlares en pago de deuda externa los ltimos cinco aos. En mi opinin, Maduro decidi cumplir con los pagos pensando que era lo correcto responsabilizarse de nuestros compromisos, pero al mismo tiempo empez a librarse esta guerra econmica tanto dentro del pas como desde el exterior, y se bloquearon los prstamos internacionales.

El gobierno debera haber emprendido acciones contra Colombia por permitir la instalacin de ms de cien casas de cambio en la frontera con Venezuela. Esos comercios debilitaban la moneda, ya que usaban diferentes tasas de cambio, lo que contribua a la devaluacin del bolvar. Creo que deberan haber denunciado al gobierno de Juan Manuel Santos. Si Colombia afirma que el petrleo venezolano que atraviesa su frontera es contrabando, por qu no es lo mismo con la moneda? Es preciso recordar que la mayor industria colombiana es la cocana, el narcotrfico, y que ha crecido exponencialmente, por lo que tienen un exceso de dlares estadounidenses que necesitan blanquear, lo que merma el valor de la moneda venezolana. Es hiperinflacin inducida. En Miami, por otro lado, la oligarqua venezolana cre hace doce aos un portal web llamado DolarToday para destrozar la economa venezolana.

PC: Qu ms os llam la atencin?

CG: La gente no pierde la sonrisa y hace bromas sobre la situacin, lo que me parece increble. Estn deseosos de compartir, de echar una mano, y nos vimos envueltos en algunas situaciones complicadas, como cuando nuestro coche se averi por la noche.

AG: Todo el mundo dice que no se debe conducir por la noche en Venezuela. Estbamos en carretera y nos figurbamos que solo nos quedaba como media hora de viaje, qu poda salir mal? Entonces se quem un transformador. Pens que estbamos a punto de vivir una pesadilla, atascados en mitad de la nada, de noche en una carretera oscura. Quin iba a encontrarnos?

CG: Como no haba luces, tuvimos que usar los telfonos para que los grandes camiones pudieran vernos.

AG: Me hice pasar por sordo, ya que nadie creera que era venezolano con mi acento espaol. Entonces, se detuvo una camioneta realmente vieja. Sus ocupantes parecan molestos pero fueron muy amables y nos llevaron hasta una estacin de servicio.

CG: Le dije a Alan que no estbamos en Estados Unidos que nadie iba a dispararnos!

AG: Iba acompaado de tres mujeres con dinero y pens, vaya, nos van a asaltar, pero todo sali bien y pensaron que era sordo.

CG: Nos dijeron que podamos dormir en una tienda, pero preferimos hacerlo en el coche y no estuvo tan mal.

PC: Qu hay de los apagones que han proliferado por el pas?

CG: Durante los apagones, la gente contaba historias, tocaba msica o sala a charlar a la calle. Era un paraso, sin televisin ni smartphones, un contacto real entre las personas. Se cocinaba en comn. Durante el da, jugaban a juegos de mesa, al domin, y los chavales lo pasaban bien. Probablemente las personas con hijos estaban ms tensas, sobre todo si vives en un bloque de apartamentos y no tienes agua ni luz. Por eso EE.UU. atent contra la red elctrica, porque eso supone el corte de agua en Caracas (con un rea metropolitana que agrupa a unos 7 millones de personas). Por suerte, existen pozos de agua limpia en los alrededores y la gente haca cola para conseguirla.

PC: Entonces, hay mucha discrepancia entre la imagen que os habais hecho de la situacin, a partir de los medios de comunicacin, y la realidad?

AG: Bueno, hay colas para comprar gasolina, pero la gente no est muriendo de hambre y, como ya dije, la pobreza no se acerca ni de lejos a la que hay en Brasil. Yo no lo calificara de dictadura, la gente es abierta y critica al gobierno y a Estados Unidos, pero tambin a Chvez y a Maduro. El Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) ha admitido haber tomado decisiones econmicas errneas. Pens que encontrara ms represin, pero no ha sido as. La gente no tiene miedo de expresarse. Creo que los venezolanos echan ms la culpa de la situacin a los americanos que a Maduro.

PC: Qu os parece el revuelo que se mont en febrero cuando la ayuda de EE.UU. y Canad qued bloqueada en la frontera?

AG: La ayuda es un caballo de Troya, una buena forma de que EE.UU. entre en el pas, y por eso las agencias internacionales no queran formar parte del plan. Sin embargo, se ha recibido ayuda de China y de Rusia.

CG: No se produjo el caos que EE.UU. y Trump esperaban que se produjera. (El lder de la oposicin y autoproclamado presidente Juan) Guaid es el tipo ms odiado en Venezuela. Tiene que alojarse en un hotel lujoso en Las Mercedes, un barrio caro de Caracas. Ah tienen electricidad, porque estaban preparados para el apagn y compraron generadores. Por eso Guaid est viviendo all, ocupa toda una planta de un lujoso hotel para l y su familia. Mientras el pueblo sufre, Guaid se prueba trajes para su prximo viaje a Europa. Es un mundo paralelo.

AG: Crees que Guaid fracasar?

CG: Los venezolanos hacen muchos chistes con su nombre, pues suena similar a gevn (persona poco inteligente y de comportamiento ridculo). Y fjate en la manifestacin del otro da (12 de marzo) en Las Mercedes: las masas no aparecieron. Se est convirtiendo en un chiste en el pas. Cuanto ms le reconocen como presidente Estados Unidos y Europa, ms ridcula es la situacin, Guaid no es presidente de Venezuela! Es curioso que Chvez ya predijera lo que est ocurriendo, escribi sobre ello, y la gente est recuperando sus obras y volviendo a leerle.

PC: Hay mucho material sobre la historia del imperialismo norteamericano en Sudamrica para hacer dichas predicciones y tambin, ms recientemente, los canadienses y sus compaas mineras, en Paraguay, Honduras, y ahora apoyando a Guaid.

CG: Exacto. Mira Chile en 1973, lo que ocurri con los sandinistas en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala.

Es una estrategia bien ensayada para destruir una economa mediante el uso de fuerzas externas que hagan subir los precios de suministros y productos. Cuando se produce un ciclo as, explota.

Alan Gignoux es un fotorreportero centrado especialmente en temas sociopolticos y medioambientales. Sus trabajos han sido publicados en el New York Times, CNN Traveller, The Independent, Reuters y World Photography News, entre otros (www.gignouxphotos.com).

Carolina Graterol es una periodista cineasta y artista venezolana (www.carolinagraterol.com). Ha trabajado para el BBC World Service (es espaol) y Telesur. Es directora de A letter from Venezuela.

Paul Cochrane es un periodista residente en Beirut.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2019/03/18/on-the-ground-in-venezuela-vs-the-media-spectacle/