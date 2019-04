Contra Cuba y Venezuela

La guerra va a ser dictada por los jefes asesinos en Bruselas el da 9

No son artistas, gentes de imaginacin superadora, no son constructores de bienes: son asesinos, oscurecen el horizonte del mundo hasta hacerlo desaparecer. Cmo es posible que haya quien les de un atrio para que difundan su oscurantismo terrorfico entre las gentes que da tras da salen de su casa a buscar el bien necesario? Slo es explicado por una razn: comparten intereses. Pinselo. Qu clase de relacin puede haber entre unos y otros?

En Bruselas, el da 9 de Abril, en un espacio que la Comunidad Europea dispone como altavoz, van a gargajear contra Cuba y Venezuela los brbaros que componen una seccin de la jefatura imperial. Encabeza la tropa guerrerista un personaje acusado de corrupcin, trfico de influencias y otros vicios, que se vio obligado a dimitir del Congreso de EEUU en el 2010, al salir del fondo de las aguas sucias para flotar a la vista de los estadounidenses, sus negocios al margen de la ley, destacando los contratos con el complejo industrial-militar promotor de la destruccin de pases que no se dejan chantajear por el imperio, pero hubo ms de gran calibre que al caer sobre el cayo de otros congresistas les hizo estallar, y eso no lo pueden consentir semejantes personajes, por ah se le fue la arrogancia imperial a ste golpista, que no he dicho el nombre del buitre? se lo dejo aqu y que no se le olvide: Lincoln Daz Balart, un fascista anticubano. Pueden leer sobre su caso en https://escandalosenmiami.wordpress.com/2011/07/11/lo-mas-leido-del-mes-corrupcion-y-trafico-de-influencias-provocaron-la-renuncia-de-lincoln-diaz-al-congreso-en-el-2010/ y pueden leer algo ms en https://escandalosenmiami.wordpress.com/2014/03/29/viajes-a-cuba-vuelven-a-ser-noticia/

ste, Lincoln Daz Balart, es el que comanda al grupo.

Con l, impartirn la instruccin, Rosa Mara Paya, de la que tiene informacin en www.revistapueblos.org/blog/2018/12/01/usaid-ned-el-rio-que-lleva-a-rosa-maria-paya/ , adems en www.resumenlatinoamericano.org/2018/10/11/marco-rubio-subcontrata-a-rosa-maria-paya

Otro miembro escogido para difundir el propsito imperial es Pavel Telicka, eurodiputado de la Alianza de Demcratas y Liberales Europeos, empresario y seguidor de Andrej Babis, el segundo ms rico de Chequia y fundador del partido derechista ANO 2011, y del think tank Instituto de Poltica y Sociedad, laboratorio de estrategias para implantar el liberalismo, que podra compararse a la FAES del Partido Popular en Espaa, fundacin en la que se encuadran los ms conocidos ultraliberales y fascistas.

Uno ms en el escuadrn derechista que tomar la palabra es Orlando Viera Blanco, nada ms y nada menos que el encargado por el ttere del egocntrico que se autonombra presidente -lo nunca visto en ningn terreno poltico, contra toda ley y toda la razn democrtica- Guaid, un personaje elegido por Trump, ese conocido demcrata. Al tal Orlando Viera Blanco lo define su defensa del imperio con su afirmacin de que las democracias de mayor garanta del mundo respaldan al golpista Guaid, ese que llama a sus pagadores a que invadan el pas del petrleo, los diamantes, el oro y otras muchas riquezas naturales que quiere poseer el emporio que representa Trump. Trump el demcrata ms solvente, de l dir algo al terminar el recuento de ultras que van a utilizar el altavoz de Bruselas de la Comunidad Europea el da 9 de Abril para atacar a Venezuela y a Cuba.

Junto a stos se va a sentar el Comisario para los Derechos Humanos de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos nombrado por la OEA, Francisco Jos Eguiguren Pradi; la OEA es ese organismo que se descompone en manos de la ultraderecha estadounidense porque no consigue ponerse en contra de Venezuela, organismo presidido por el reconocido mercenario Almagro, que en su ltimo intento busca que la OEA expulse a los representantes legtimos de Venezuela y, entonces, dar paso a los mercenarios de Guaid, para que esos a continuacin pidan la invasin militar.

Pero vayamos a detallar algo sobre el que encabeza semejante banda, Lincoln Daz Balart fue padrino del terrorista Guillermo Novo Sampoll, asesino de Orlanto Letelier, embajador chileno en Washington por el gobierno de Salvador Allende; tambin patrocin a los terroristas miembros de la CIA Orlando Bosch y Posada Carriles, asesinos participantes en la Operacin Condor que dej Amrica Latina sembrada de cadveres de demcratas para imponer las dictaduras fascistas programadas por EEUU. Pero por si eso fuese poco se reconocieron autores de la explosin en vuelo del avin de Cubana en 1976, causando la muerte de los 73 viajeros.

Lincoln Daz Balart fue quien presion en los estamentos estadounidenses para que se pusiese en libertad al terrorista Guillermo Novo, el asesino del embajador socialista de Chile en EEUU, y se vio en la calle en 1989.

Adems extorsion a la Presidenta de Panam, Mirella Moscoso, para que pusiese en la calle a los terroristas Posada Carriles, Pedro Ramn Crispn, Gaspar Gimnez Escobedo, y otra vez Novo Sampoll, acusados y condenados por atentar contra el Presidente Fidel Castro en 2003.

Sigo con la informacin sobre el capitn del comando que va a Bruselas. Lincoln Daz Balart ha sido el protector de los terroristas de la organizacin CORU, relacionada con los atentados a Prats, Leighton y Letelier. El ms conocido de los terroristas de esta organizacin, Orlando Bosch, fue su protegido ante el gobierno de EEUU para que fuese indultado.

En un libro de Stella Calloni la escritora expone como participaron en la Operacin Condor y ms concretamente en el Chile de Pinochet.

Conocen la historia de los pollos clorados?: en EEUU sumergen a los pollos muertos, que van a poner a la venta, en cloro, lo hacen para quitarles el mal olor y sabor debidos a la mala conservacin y a la falta de control para la venta. Lincoln Daz Balart cloraba a los terroristas hasta que l mismo se ha tenido que meter en un caldero de cloro, la suciedad y podredumbre que nace en y emana de su cuerpo le ha hecho un indeseable pblicamente. Pero en Bruselas la Comunidad Europea le va a abrir la puerta.

A sus espaldas se encuentra Trump, el que amenaza al mundo, sanciona, bloquea, guerrea en todos los niveles, rodeado de condenados por genocidio con motes como Perro Furioso, Golpista en Jefe, y otros semejantes, ese Trump que se llena la bocaza de barbaridades, las propias de un brbaro, resulta que tiene una historia de cobarde?: el que tanto llama a la guerra y la lleva a tantos sitios del planeta para que siga el negocio de la muerte, cuando fue llamado a filas para ir a la guerra del Vietnam se escabull por cinco veces en enfermedades falsas, defectos fsicos, y otros asuntos que se han descubiertos falsos.

Trump y su comando que entra el 9 en Bruselas pretende ser como las llamaradas solares que producan estallidos de minas en el litoral vietnamita en 1972, en la guerra del Vietnam, esa de la que escap, el calor excesivo activaba las minas que colocaban los asesinos imperiales. Quieren producir algo semejante, desde la distancia hacer que sus minas europeas estallen contra Cuba y Venezuela, que Europa se emplee contra el surgimiento de un modelo social alternativo al capitalismo en plena decadencia.

Pero hay otro dato sobre Trump como representante de ese decrpito sistema del que el imperio vive: segn el estudio realizado por la Universidad de Nort Texas que ha hecho pblico el Washington Post, en aquellos territorios que dieron ms votos a Trump por su discurso racista y xenfobo, se han cuadruplicado los actos criminales contra las personas que no son blancas. Por extensin a nivel internacional pueden verse los mismos efectos, la ultraderecha crece, y para tal propsito, Trump respalda a Lincoln Daz Balart y su grupo fascista en su viaje a Bruselas para hacer su propuesta estratgica de ataque a Venezuela y Cuba.

Estamos en el 70 aniversario de la creacin de la OTAN, los celebrantes abren paso a la banda de Lincoln Daz Balart. Debemos comunicar quienes son y sus intenciones, y trabajar por la defensa de los pueblos que, por ser conscientes de su libertad, no quieren al imperio.

Ramn Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 das, Palestina. Crnicas de vida y Resistencia, Dietario de Crisis, Belver Yin en la perspectiva de gnero y Jess Ferrero, y Siete Novelas de la Memoria Histrica. Posfacios. Presidente de la Asociacin Europea de Cooperacin Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisin Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI).

