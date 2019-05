Entrevista a Renn Vega Cantor de la Universidad Pedaggica Nacional (Bogot-Colombia)

"El regreso del uribismo al Gobierno ha venido con una idea vengativa que vuelve a plantear la cuestin del enemigo interno"

R.V.C.: Yo creo que es el remate de toda una poltica internacional del gobierno colombiano que es absolutamente incondicional a los EE UU. Este nombramiento tiene dos objetivos inmediatos, uno por supuesto es acelerar el proceso de golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Nicols Maduro. Proceso en el que lamentablemente Colombia ha desempeado un papel vergonzoso, prestando no solo su territorio sino instalaciones militares y todo tipo de infraestructura para sabotear la revolucin bolivariana en Venezuela. Y otro objetivo indudable que tiene este nombramiento es echarle tierra de una vez por todas a lo que pudiera quedar del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano, sobre todo, enfatizando en la mal llamada guerra contra las drogas donde se volvern a implementar los mtodos represivos de siempre para bombardear los territorios de los campesinos con glifosato. Toda una poltica contrainsurgente en los territorios donde ya hay cultivos de coca y tambin donde hay organizacin popular.

Esos son los dos objetivos principales que tiene. Por supuesto al ser aceptado por el gobierno colombiano, que es una ficha incondicional de los EE UU que nunca se pone en contra sino que por el contrario los aplaude. El embajador saliente ha jugado un rol absolutamente negativo, gerencialista, como lo vienen haciendo todos los embajadores de los EE UU. Lo cual reafirma el carcter semicolonial de Colombia que parece ser un protectorado de los EE UU.

M.H.: Hablabas de los Acuerdos de paz. Hubo un incidente hace unos das donde el Gral. Diego Muoz de la fuerza Vulcano, de 4.000 hombres, pidi perdn por el asesinato del ex guerrillero de las FARC, Dimar Torres. Desde la firma de los Acuerdos han asesinado a 128 ex combatientes.

R.V.C.: Lo que pasa es que cuando uno habla de estos temas para un pas como Argentina resulta totalmente incomprensible porque en Argentina se ha desarrollado una gran conciencia para evitar este tipo de crmenes y, sobre todo, para evitar esta impunidad. Y seguro que un solo asesinato de esta ndole tendra a miles o millones de personas en las calles de las ciudades de Argentina. En Colombia no sucede eso porque aqu la poblacin, y sobre todo la urbana, est acostumbrada a la muerte y ms todava de aquellos que son considerados adversarios o enemigos.

Desde ese punto de vista se ha impuesto un sentido fascista que se basa en el culto a la muerte y que es impulsado por las altas esferas del poder poltico, por los partidos tradicionales y los nuevos partidos de extrema derecha, a la cabeza de los cuales est el mal llamado Centro Democrtico de lvaro Uribe Vlez.

Esto hace que se legitime y legalice todo este tiempo de asesinatos. La particularidad que tiene este asesinato, en medio de los 128 asesinatos reconocidos, nmero que creo que est por debajo de la dura realidad porque no se contabilizan los familiares de los ex guerrilleros que vienen siendo asesinados tambin, as que el nmero es mucho mayor.

Pero es que cualquier muerte no cuesta, porque desde que se asesin al primer desmovilizado de las FARC hace unos 3 aos y al no generar ninguna protesta, cre las condiciones para lo que sucede hoy. Las caractersticas de este asesinato fue una tpica ejecucin de terrorismo de Estado. Por la movilizacin de la comunidad se logr saber qu haba sucedido.

Inicialmente el asesinato fue presentado como que el antiguo guerrillero de las FARC intent quitarle el arma a un soldado y este en el forcejeo le dispar, primero se dijo que haba sido un solo tiro y luego que el arma estaba en modo rfaga y que por eso haba muerto como resultado de varios impactos.

A los pocos das se demostr que eso era mentira, porque la comunidad donde viva el guerrillero asesinado se moviliz y descubri que los culpables del asesinato estaban preparando una fosa comn para enterrarlo y que adems el guerrillero haba sido brutalmente torturado. Ante la evidencia, el Comandante Diego Muoz, que adems estaba siendo investigado por falsos positivos de asesinatos en gobiernos anteriores, dijo que peda perdn porque fueron descubiertos y porque una comisin del Senado que haba viajado a la zona, compuesta por miembros de diferentes partidos, recogieron informacin de los testigos que haban visto el asesinato y concluyeron que haba sido efectivamente un asesinato y no un hecho fortuito.

Ante esta situacin el militar pidi perdn, pero ha sido desautorizado por el Ministerio de Defensa y otros organismos del Ejrcito que dicen que esa solicitud no es oficial sino que es de motus propio de este militar. Adems sobre este tipo de acontecimientos reina una total impunidad. Se dice que se va a investigar pero quedan las investigaciones en el papel. Y en este caso para lavarse las manos han acusado a un militar subalterno. Incluso para limpiar las manos de los altos mandos, al ministro de Defensa y al Presidente de la Repblica que vienen azuzando con un discurso salvaje que lleva a este tipo de crmenes.

Pero hay un hecho anterior que sucedi pocos das antes, que es igual de terrible, el asesinato de un beb de pocos meses de nacido que era hijo de una pareja de guerrilleros desmovilizados que fue asesinado cuando iban a matar a sus padres. Este hecho tampoco gener ningn repudio ni movilizacin. Las muertes se siguen presentando y es una cadena prcticamente interminable. La cifra de asesinatos de lderes sociales aumenta diariamente.

M.H.: Te dejo el cierre.

R.V.C.: En este momento la situacin colombiana es crtica desde el punto de vista social y poltico porque el regreso del uribismo al gobierno, con Ivn Duque que no lleva ni un ao todava, ha venido con todas las manifestaciones de extrema derecha, con una idea vengativa, se vuelve a plantear la cuestin de la seguridad, la cuestin del enemigo interno. Ha regresado el anticomunismo clsico de las clases altas de este pas y eso ahora se acrecienta con la situacin de Venezuela.

La declaracin de guerra contra Venezuela, no en trminos militares convencionales sino en trminos de guerra de 4 generacin, se viene desarrollando desde Colombia con la participacin del gobierno de Duque y este es un elemento que se utiliza para intentar ocultar la situacin interna de asesinato, persecucin, represin, de regreso a la poltica de control de la droga mediante el glifosato y cosas por el estilo. De tal manera que lo que podemos hacer es un llamado a toda Amrica Latina para que se entere de lo crtica que es la situacin de Colombia en este momento.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.