Un tributo para los periodistas que Israel está aniquilando en Gaza

Recientemente recibí el Premio Mujeres y Medios de Comunicación del Instituto de Mujeres para la Libertad de Prensa. Si bien es realmente un honor recibir este reconocimiento por el periodismo que dirijo en MintPress News, es casi imposible para mí deleitarme con este galardón cuando mi corazón está completamente abrumado por la agitación en curso en Gaza.

Como periodista palestina-estadounidense que he vivido bajo la sombra opresiva de la ocupación israelí y he sido testigo de primera mano de la implacable brutalidad del régimen del apartheid, no puedo permanecer en silencio mientras mi pueblo se enfrenta a una opresión y violencia implacables.

Quiero dedicar este premio a los intrépidos periodistas de Gaza que arriesgan sus vidas para mostrarnos la cruda realidad de la vida bajo las bombas israelíes.

Desde el 7 de octubre, el número de muertos es horrible: Israel está eliminando sistemáticamente a los periodistas, uno por uno, y matando a sus familias. El ejército israelí ya se ha cobrado la vida de al menos 82 periodistas palestinos en Gaza. Estas valientes personas comprometidas con la revelación de la verdad, se han convertido en objetivos directos de un régimen desesperado por ocultar sus acciones genocidas del escrutinio del mundo.

Israel no quiere que el mundo vea la realidad de su ataque genocida en Gaza, por lo que está asesinando a los mensajeros.

En la mayor parte del mundo, usar una chaqueta con la marca «prensa» brinda protección. Pero ahora mismo en Palestina, te conviertes en un objetivo militar, ya que Israel ha convertido a Gaza en lo que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha llamado un «cementerio para periodistas».

Y uno pensaría que los periodistas corporativos convencionales hablarían sobre los ataques a periodistas en Gaza, pero no es así. Si los medios de comunicación tradicionales, como el New York Times o la CNN, cubren a los periodistas palestinos asesinados en Gaza, no tienen la integridad periodística básica para decir quién los mató y no señalan que Israel los está atacando sistemáticamente.

Los medios corporativos están encubriendo los crímenes israelíes y haciéndose los tontos, fingiendo no entender de dónde vienen los misiles. Fingen no escuchar la retórica genocida que emana de Tel Aviv. E incluso cuando Israel hace de Gaza el lugar más peligroso del mundo para ser periodista, ignoran lo que está frente a sus ojos, construyendo el consentimiento para la limpieza étnica.

Mujeres valientes han perdido la vida tratando de documentar el ataque israelí. Mujeres como Alaa Taher Al-Hassanat, presentadora de la Red de Medios AlMajedat, cuya casa fue bombardeada por misiles israelíes el 20 de noviembre.

O Salma Mkhaimer, asesinada junto a su hijo en un ataque aéreo israelí contra su casa en Rafah, Gaza.

Y la periodista independiente Ayat Khadoura también fue asesinada en su casa por un ataque aéreo israelí. En su «último mensaje al mundo» publicado en Instagram, dijo: «Solíamos tener grandes sueños, pero ahora nuestro sueño es que nos maten de una pieza para que sepan quiénes somos».

Esto no hace más que continuar una larga historia de ataques sistemáticos contra periodistas por parte de Israel desde su fundación en 1948.

El año pasado, Israel llegó a asesinar a nuestra querida Shireen Abu-Akleh, ciudadana estadounidense y ganadora del mismo Premio a la Mujer y a los Medios de Comunicación que yo recibo hoy. Y en 2021, hizo estallar el edificio de Associated Press en Gaza. Sin embargo, a pesar de todo esto, Israel sigue teniendo un pase libre en los medios corporativos.

A pesar de las dificultades, muchos periodistas están arriesgando sus vidas trabajando día y noche para documentar el genocidio en Gaza. Periodistas como Motaz Azaiza, Younis Tirawi, Muhammad Smiry, Motasem Mortaja, Wael Dahdouh y Hind Khoudary, por nombrar algunos, dicen la verdad al poder, haciendo una crónica de los horrores en Gaza.

Estas personas nos muestran en tiempo real el coraje que a menudo se necesita para ser periodista. Y debido a eso, docenas pagan el precio más alto por su valentía.

Humildemente les dedico este premio: a los periodistas caídos que fueron arrebatados sin piedad por Israel y a aquellos que, contra viento y marea, continúan transmitiendo al mundo los horrores inimaginables de la vida bajo incesantes bombardeos.

En cuanto a las periodistas como yo, nos comprometemos a continuar con su legado y amplificar sus voces en Occidente. Repetiremos su mensaje de esperanza y verdad mientras desafiamos y confrontamos el mismo sistema que perpetúa la destrucción de mi pueblo, apoyado directamente por nuestros gobiernos y sus medios de comunicación falderos.

Si las guerras pueden ser encendidas por el engaño, entonces unámonos por la paz a través de la verdad inquebrantable.

Fuente: https://www.mintpressnews.com/israel-is-wiping-out-gazas-journalists-a-tribute/286469/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tejRW7oRniQ