El paso de una globalización basada en «Un mundo feliz» a una sociedad totalitaria como la de «1984»

El curso que siguió el mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial acercó a la humanidad al futuro descrito en la distopía de Aldous Huxley Un mundo feliz (1932). El proceso para avanzar hacia este futuro «feliz» se aceleró a finales de las décadas de 1980 y 1990. El período de la Guerra Fría había terminado, la Unión Soviética y la comunidad socialista colapsaron y el movimiento hacia el futuro continuó bajo la bandera de la liberalización general y la globalización. Se habló de la necesidad de desmantelar completamente las fronteras nacionales y crear un Estado mundial, el mismo que se describe en la novela de A. Huxley. El mismo Estado Mundial para el que Huxley propuso el lema “Comunidad. Igualdad. Estabilidad». Uno de los diez gobernantes del Estado mundial («Un mundo feliz») Mustafa Mond admitió que lo principal en esta fórmula es la estabilidad, es decir, la estabilidad del poder mundial. Y su secreto (la estabilidad del poder) es simple: “Necesitas gobernar sabiamente, no con un látigo. No para actuar con los puños, sino para influir en el cerebro». Al actuar sobre el cerebro, se puede lograr un estado en que las personas, por un lado, se caracterizan por una completa satisfacción con la vida; por el otro, la indiferencia total, que se puede llamar inmersión en la «segunda realidad» o el estado del «nirvana».

A los pueblos se les prometió que, con la ayuda de la liberalización general y la globalización, el hambre finalmente se eliminaría en el mundo, las guerras desaparecerían, todos los pueblos serían felices y estarían satisfechos con el poder real que se estaba transformando de ser nacional a supranacional ante nuestros propios ojos. Esto se logrará a través de medios como la planificación familiar, la legalización completa del amor libre (que eventualmente hará que la familia sea innecesaria), el uso cultural de las drogas, el desarrollo de reflejos correctos en una persona con la ayuda de los medios, escuelas y universidades, reemplazando la cultura compleja con la cultura pop (que no servirá a los millones de «elegidos», sino a miles de millones de personas), etc.

En el contexto de este Estado se darán los procesos necesarios para la élite mundial (dueños del dinero) como la reducción de la población mundial, el desmantelamiento de la industria (desindustrialización), la digitalización de la sociedad (completar la construcción de un campo de concentración electrónico para la población restante) y con ello se finalizará la creación de un gobierno mundial que se llevarán a cabo sin mucha publicidad.

A. Huxley era un oponente del totalitarismo «duro» y en su novela pintó una sociedad que se construiría sobre el «poder blando»: la gente aceptaría con gusto las «bendiciones» de las autoridades, sin sentir que fueron esclavizados y asesinados lenta, pero seguramente de forma espiritual, moral y, finalmente, física. Los instrumentos del «poder blando» serían la eugenesia, las drogas, la religión New Age, la propaganda del amor libre, la cultura pop, la justicia juvenil, los métodos especiales de los zombis… Todo lo que sumerge a una persona en una «segunda realidad». Y las autoridades en este momento reconstruirán la «primera realidad», destruirán los valores tradicionales, homologarán el planeta bajo el «nuevo orden mundial».

16 años después de Un mundo feliz, otro escritor inglés, George Orwell, escribió su distopía, 1984. Las dos novelas son dos modelos de la futura sociedad «ideal». En algunos aspectos coinciden, pero en otros son sorprendentemente diferentes. Y hoy tiene sentido echar un vistazo más de cerca a la novela 1984, ya que el inicio de la inversión, que mencioné, va acompañado de la aparición de los signos del modelo de George Orwell.

Entonces, expondré la primera diferencia que llama la atención. A. Huxley habla de un mundo único que está gobernado por el Estado mundial, el proceso de globalización ha terminado hace mucho tiempo. Pero George Orwell no tiene un Estado mundial. En 1984, vemos tres superpotencias llamadas Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. No hay señales de que alguna vez se vayan a unir. Están constantemente en guerra entre ellos. Al menos, así es como los ciudadanos de a pie de Londres, pertenecientes a la jurisdicción de Oceanía, perciben la situación (los hechos de la novela tienen lugar en Londres). Oceanía y una de las otras potencias están en guerra constante, cuando una potencia es aliada de Oceanía, la otra es enemiga.

Es cierto que algunos de los héroes de la novela conjeturan que en realidad no hay guerra: la guerra es producto de la propaganda (del Ministerio de la Verdad) y el gobierno (partido) que mantiene un estado de guerra permanente en la sociedad para lograr sus objetivos no anunciados. En primer lugar, mantener un tono «patriótico» elevado entre el pueblo: el enemigo externo consolida a las masas y distrae de las protestas internas. No en vano, la novela de 1984 acoge habitualmente los «cinco minutos de odio». La guerra, como aprendemos de la novela, también es necesaria para mantener la demanda de productos militares (en el espíritu de las ideas del economista inglés John Keynes). Finalmente, la guerra es necesaria para justificar el llamado al pueblo a «apretarse el cinturón». De ninguna manera es posible elevar el nivel de vida de la gente común (llamados proletarios en la novela), porque esto puede elevar su nivel intelectual y la gente comenzará a comprender las verdaderas intenciones del partido (en la novela, es la personificación del poder). Los proles, según la firme convicción del partido, deben pensar en el pan día y noche, sin distraerse con nada más (especialmente la política).

Hoy vemos que se acabó la globalización. Al menos por un rato. El mundo ha entrado en una fase de aislacionismo. En un principio estas fueron las acciones del presidente Trump, que empujó al mundo al proteccionismo comercial y económico. Y en 2020 el aislacionismo se ha sumado al proteccionismo, alimentado por terribles mitos sobre el coronavirus. Algunos Estados culpan a otros de todos sus problemas (coronavirus, recesión económica, injerencia en las elecciones, malestar popular). Como podemos ver, el guion de Huxley terminó. Comienza el guion de Orwell. Todavía no hay guerras calientes, pero las escaramuzas verbales de los estadistas están calentando la atmósfera. En Internet, ya vemos imágenes de batallas (probablemente productos de Hollywood, pero no siempre se puede saber dónde está el rodaje, si en el estudio o en la naturaleza).

Recuerdo la novela del escritor estadounidense Larry Beinhart, publicada a fines del siglo XX, La cola tuerce al perro (el nombre original era El héroe estadounidense) de 1997. Basada en la novela, se filmó la película Cheating en Estados Unidos (dirigida por Barry Levinson).

La película satírica muestra cómo se está “creando” una guerra en el estudio cinematográfico del productor de cine Stanley Motss por orden de un tal Konrad Breen, asesor del presidente estadounidense. Entonces esta guerra dramatizada se muestra a millones de estadounidenses. Los estadounidenses creen que se trata de hostilidades reales, están preocupados, indignados, asustados… La Administración Presidencial necesita esto para distraer al país del escándalo que ha surgido en torno al presidente (por acoso sexual), ya que se prepara para las nuevas elecciones.

El cambio de modelos distópicos no se limita a la vuelta al mundo policéntrico. Ha finalizado el período de tranquilidad de la humanidad en un estado de relativa comodidad, alimentado por las promesas de las autoridades de que «el mañana será mejor que el hoy». Ahora las autoridades no prometen esto y la gente lo intuye. Los métodos del «poder blando» ante nuestros ojos cambian para convertirse en un poder duro. Y este ya es el modelo de George Orwell: en su novela 1984 hay varios departamentos, pero el más importante es el Ministerio del Amor, detrás del cual se esconden la policía y los servicios especiales. En el mismo edificio del ministerio existen cámaras, interrogatorios, torturas sofisticadas.

Varios meses de permanencia de la humanidad en estado de cuarentena han demostrado que, apoyándose en el poder duro, es posible poner a todas las personas tras las rejas. Las viviendas de las personas se convirtieron en celdas de confinamiento. Aquellos que no quieran estar bajo arresto domiciliario son multados e incluso trasladados a cárceles reales. Como sabemos, en 1984, un medio importante de poder del partido es la Newspeak (neolengua), que reemplaza el antiguo lenguaje familiar. Muchas palabras son eufemismos que distorsionan el significado de palabras antiguas. Así apareció el eufemismo «autoaislamiento voluntario» en lugar del viejo y rudo «arresto domiciliario».

La gente, en un estado de comodidad, se relajó tanto que comenzó a olvidarse de la existencia del Gran Hermano. Este año se recordó a sí mismo, y el recordatorio fue muy sensible. «¡El Gran Hermano te está mirando!» – George Orwell hizo colgar estos carteles en Londres. La vigilancia de Gran Hermano con el pretexto de luchar contra COVID-19 comenzó a aumentar dramáticamente en Londres, Nueva York y otras ciudades del mundo.

Primero, el «partido» llamó a todos a cumplir con su deber cívico. En 1984 florecía y se alentaba la denuncia. Las personas no confiaban en los demás, tenían abiertamente miedo de los vecinos y colegas en el trabajo, controlaban no solo sus acciones y palabras, sino también sus expresiones faciales. El coronavirus actual ha desencadenado una ola masiva de denuncias. He aquí solo un ejemplo. El 30 de marzo, las autoridades de Nueva Zelanda introdujeron una cuarentena. En este sentido, la policía local creó un sitio web donde cualquier persona podía dejar información sobre los ciudadanos que violaban la cuarentena. Horas después del lanzamiento, el sitio recibió tanta información que se congeló irremediablemente, informó el Ministerio del Interior de Nueva Zelanda. “Recibimos 4.200 informes de violaciones. Esto demuestra que nuestros conciudadanos quieren que todos cumplan con la cuarentena”, dijo el prefecto de policía Mike Bush.

En segundo lugar, se ha reforzado la vigilancia externa de los ciudadanos. En 1984, los habitantes de Londres están rodeados de las llamadas pantallas de televisión. Se trata de monitores de pantalla plana a través de los cuales se transmiten sin cesar noticias e información “educativa”. Al mismo tiempo, funcionan como transmisores que rastrean cada movimiento de una persona. Además, hay innumerables micrófonos ocultos. Los protagonistas de la novela Winston Smith y Julia, que se enamoraron, acordaron tener sus citas fuera de la ciudad, en el bosque. E incluso allí hablaban en susurros, porque se les podía escuchar a través de micrófonos ocultos. Hoy, en 2020, hay informes de que se están colgando decenas de miles de cámaras adicionales en Londres, así como en otras capitales del mundo. ¿Para qué? Resulta que para identificar a los infectados con COVID-19. Los métodos para tal identificación se desarrollaron incluso antes de la pandemia. China ha avanzado especialmente en esta dirección.



El mundo de 2020 ha superado al mundo que dibujó George Orwell en 1984.

Primero, si lo vemos desde la parte de las mentiras. En el mundo distópico de 1984 existía el Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a desinformar a la población (reescribir la historia, falsificar estadísticas, transmitir informes desde los teatros de una guerra inexistente, etc.). En 2020, resultó que existían tales ministerios de la verdad en casi todos los países del mundo. Alimentaron una atmósfera de miedo al transmitir falsas declaraciones sobre el COVID-19. El tema es extenso, ya parcialmente cubierto por los medios de comunicación, que aún no han pasado al control total de los ministerios de la verdad pertinentes. Permítanme recordarles que a principios de año los ministerios de la verdad de la mayoría de los países del mundo transmitieron la evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual la tasa de mortalidad por la «pandemia será del 3,2% (en relación al número total de infectados), y en términos absolutos a escala mundial». ¡La pandemia debería matar a más de 130 millones de personas! Casi el doble de la epidemia de gripe española que tuvo lugar hace un siglo. Los datos más recientes (a principios de junio de 2020) muestran que la tasa de mortalidad promedio por COVID-19 es del 0,16% y el límite superior es del 0,40% en tres puntos calientes del planeta. Desde principios de año (a mediados de junio), 433.870 personas han muerto en el mundo con un diagnóstico de coronavirus, que es aproximadamente 10 veces menos que el número de muertes por enfermedad isquémica y 2 veces menos que por cáncer de pulmón y bronquios. La mortalidad por COVID-19, según médicos profesionales y honestos, no corresponde a la gripe estacional más grave. Entonces, los medios modernos cumplen plenamente con los estándares del Ministerio de la Verdad de la novela 1984.

En segundo lugar, en términos de control sobre los ciudadanos. Mucho de lo que está disponible hoy para tal control simplemente no se encuentra en la novela de George Orwell. Los ministerios del amor modernos tienen un nivel cualitativamente diferente de equipamiento técnico. Se trata, por ejemplo, de teléfonos móviles con aplicaciones especiales. Por un lado, permiten a los empleados del Ministerio del Amor rastrear el movimiento del dueño del teléfono y sus contactos. Por otro lado, señalan que un objeto «no deseado» (por ejemplo, infectado con el coronavirus) se acerca al dueño del teléfono. George Orwell no dice nada sobre los microchips, que comenzaron a imponerse como un medio eficaz para combatir el COVID-19. No se trata de crear bases de datos unificadas sobre cada persona (Big Data), etc. Hoy en día, las personas que tienen resultados positivos en las pruebas de COVID-19 entran en la categoría de objetos «no deseados». Mañana, aquellos que se desvíen de la línea del «partido» o no muestren el debido amor por el Gran Hermano pueden caer en la categoría de «no deseados».

Los actuales constructores del «nuevo mundo» están construyendo un modelo de sociedad totalitaria, que supera al dibujado por Orwell en la novela 1984 tanto en términos de mentiras como en términos de creación de medios técnicos para controlar a una persona. Pronto, el mundo probablemente se pondrá al día y superará la distopía de Orwell en términos de parámetros como de una atmósfera de miedo, desconfianza mutua, odio…

Traducido del ruso por Juan Gabriel Caro Rivera

