Comunidades en alianza con la CAM solidarizan con lof Pidenco frente a represión del Estado chileno

A nuestro pueblo nación mapuche, a las comunidades autonomistas y a la opinión pública en general, las comunidades en alianza con la CAM, declaramos lo siguiente:

– KIÑE: Que el día sábado 14 de septiembre nos reunimos en un trawun al interior del lof Pidenco, con el fin de analizar los últimos acontecimientos.

En esta instancia reafirmamos, una vez más, nuestro respaldo irrestricto al lof Pidenco, sosteniendo la convicción de seguir adelante con el control territorial, tal cual lo hizo junto a nosotros el peñi Toño, ejerciendo autonomía y justicia mapuche dentro de los distintos Lof y comunidades.

– EPU: Que entendemos que esta orquestación ha sido gestada desde el poder, el gobierno de turno y sus organismos de inteligencia de la mano con la policía, con el claro objetivo de desalojar completamente a los peñi y lamgen del Lof Pidenco y acabar con la digna lucha que han desarrollado por años. Años en los que se ha ido reconstruyendo el mundo mapuche de manera concreta a través de la construcción de ruka, paliwe, nguillatuwe, siembras, crianzas de animales y más elementos propios del mapuche mongen.

– KÜLA: Que el lof Pidenco ha sido por años emblema de la lucha autonomista y que tratar de destruir este proceso no es un hecho fortuito sino que lo que busca es acertar un duro golpe al movimiento mapuche autonomista en general y con ello a todas las dignas recuperaciones territoriales del Wallmapu.

– MELI: Que como comunidades mapuche reafirmamos nuestra condición de ser un pueblo aparte del Estado de Chile y, por ende, nuestras formas serán siempre apegadas a nuestro feyentun, y nuestro mapuche kimun y mapuche rakiduam. Por lo tanto, a lo que nos indiquen nuestros pu lonko ka pu ngen, respaldando de esta manera a nuestros ORT y sus weichafe, quienes en todos estos años se han apegado lo más posible a una ética y moral revolucionaria, confrontando siempre con el empresariado, principalmente forestal.

– KECHU: Que, de toda esta situación hacemos responsable al Estado de Chile, al gobierno de turno y a sus organismos de inteligencia a través de fiscales y policías, quienes han llevado adelante una campaña previamente meditada y serán quienes se tendrán que hacer responsables, pues desde ya advertimos como comunidades que no permitiremos ninguna agresión al lof y que cualquier intento de aquello no llevará a nada más que a una agudización del conflicto. De igual manera, somos enfáticos en decir que, como comunidades, no hemos abandonado ningún predio en disputa y que continuaremos adelante con nuestro weichan, hasta devolver la tierra a sus verdaderos dueños, nosotros las comunidades mapuche.

– KAYU: Por último, hacemos un llamado al movimiento mapuche autonomista, a las comunidades en resistencia que luchan de manera digna, a continuar con los procesos de reconstrucción y recuperación territorial, a seguir luchando y haciendo trawun para seguir resistiendo los embates de este gobierno rastrero entregado al poder empresarial.

De igual forma enviamos nuestro fraterno saludo a nuestros peñi CAMche que se encuentran secuestrados en las distintas cárceles, secuestrados por el Estado de Chile.

AMULEPE TAIÑ WEICHAN!

WEUWAIÑ!

MARICHIWEU!

Comunidades en alianza con la CAM