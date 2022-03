«Fraude electoral», un golpe de Estado impulsado por Uribe y la derecha

Petro cuestionó la decisión del registrador Alexander Vega de pedir un reconteo general de los votos para el Senado y advirtió que en la mayoría de mesas donde finalizó el escrutinio del 13 de marzo “los votos están en poder de una mayoría uribista” y “no hay una cadena de custodia transparente”. “Estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por (el expresidente Álvaro) Uribe”, señaló.

Dejó en claro que se está desconociendo la decisión de 5.000 jueces que han trabajado en el escrutinio. “Lo que hace el registrador ahora sí se llama fraude. La cadena de custodia de los votos terminó el sábado, a esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos”, indicó.

“Fui el primero en mostrar cómo querían quitar medio millón de votos al Pacto y los jueces nos dieron la razón en el escrutinio, ahora quieren robárselos”: así resumió . Petro el malestar que hay en la colectividad por la petición del registrador Alexander Vega de hacer un reconteo de los votos para Senado. En la colectividad de centroizquierda hay sensación de fraude porque pasados más de ocho días de las elecciones no se puede confiar en un proceso de ese tipo.

¿Coincidencias? El registrador Alexander Vega solicitó un reconteo general de los votos correspondientes al sufragio del Senado, y el presidente Duque afirmó que «es recomendable considerar, por parte del Consejo Nacional Electoral avanzar con un reconteo general en la elección a Senado.»

Es decir, la independencia que debe tener la Registraduría del Estado Civil de todos los poderes del Estado para garantizar la total transparencia de las votaciones murió descaradamente ante los ojos de todo el país. El gobierno Duque entregado a Uribe y el Registrador Vega arrodillado al gobierno Duque, y por ende, a Uribe. ¿Cuántos días es que quedan de ese gobierno?, señala Cecilia López en Las2orillas.

El pacto Histórico fue la primera colectividad en expresar sus dudas sobre los resultados de las elecciones del pasado 13 de marzo. Pese a que sacaron más de 2,5 millones de votos, vieron con suspicacia que si bien fueron una de las fuerzas más votadas del país en Cámara y Senado, en el preconteo figuraba que no tuvieron votos en casi el 25 % de las mesas de país. Ahí empezaron a hablar de “fraude generalizado”, representado en inconsistencias en los formularios E-14, s donde se consigna el resultado del preconteo.

El Pacto Histórico pasó de 16 curules en Senado a 19, por lo que los siguientes en poner el grito en el cielo fueron los políticos de la derecha. Miembros del Equipo por Colombia y el Centro Democrático empezaron a hablar también de fraude y pidieron el reconteo total de los votos que finalmente anunció el registrador el pasado lunes.

“Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto”, comentó en sus redes sociales el ganador de la consulta de izquierda.

Y se lanzó el alerta: Donde ya terminaron escrutinios, la mayoría de mesas, los votos están en poder del CNE de mayoría uribista y de registradores departamentales, de mayoría uribista. No hay cadena de custodia transparente para esos votos. El reconteo sin transparencia es fraude

Voces

Mientras tanto, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, pidió la renuncia de Vega y el avance del escrutinio. “Uribe lo pide, Duque lo recomienda, el registrador lo pide, Uribe lo da por hecho. ¿Qué más necesitan ver para corroborar que es una trampa para intoxicar de fraude la que será su derrota y salida del poder presidencial?”, escribió.

En lunes festivo, el registrador Alexander Vega anunció que pedirá al Consejo Nacional Electoral un reconteo total de los votos “a fin de dar transparencia al proceso electoral”, tras descubrirse diferencias entre los resultados del preconteo y el primer escrutinio, cuando “reaparecieron” medio millón de votos del Pacto Histórico . La decisión se da en medio de una ola de denuncias sobre la labor de la Registraduría en el proceso electoral.

Con esta decisión, Vega estaría complaciendo la petición de distintos sectores políticos de derecha que buscaban el reconteo total. Por ejemplo, el Centro Democrático pidió hace menos de una semana el “reconteo total de los votos”. La queja del partido del expresidente Álvaro Uribe fue también hacia la transmisión de datos que hizo el organismo electoral y hacia el Pacto Histórico, pues les resulta sospechoso que hayan denunciado irregularidades en lugares específicos del país.

Horas antes del anuncio de Vega, el ultraderechista presidente Iván Duque fue otro de los que pidió el reconteo. “Es recomendable considerar, por parte del CNE, avanzar con un reconteo general en la elección a Senado”, expresó en sus redes sociales.

En el marco de El Gran Debate de Noticias RCN, RCN Radio y La República de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, los candidatos destacaron un posible fraude electoral en las pasadas elecciones del 13 de marzo, donde le aparecieron casi 500.000 votos al Pacto Histórico luego del escrutinio.

La candidata Ingrid Betancourt dijo que “la democracia colombiana viene siendo secuestrada por una corrupción que afecta a las elecciones. Yo no sé si se puede hablar de fraude o de un error especifico, lo cierto es que sí tenemos derecho de reclamar. Todos nosotros necesitamos garantías y esto de cara a las elecciones del 29 de mayo y tener la certeza de que este tipo de hechos no se van a volver a producir”, añadió.

Por su parte, el candidato presidencial de la colación Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, se mostró en desacuerdo con no reconocer a las instituciones, sin embargo, sí pidió un reconteo de votos. “No estoy de acuerdo a quienes dicen que no se deben reconocer las elecciones (…) no voy a deslegitimar las entidades que van a avalar nuestro triunfo a la Presidencia porque esto genera violencia”, aseguró.

El candidato de la coalición centroderechista Centro Esperanza, Sergio Fajardo, responsabilizó al gobierno de lo ocurrido en las elecciones y pidió la renuncia del registrador Alexander Vega. “Se nos está olvidando el principal responsable y se trata de Iván Duque, porque es el registrador que apoyó, que además lo calificó como el mejor servidor público de Colombia el año pasado. Esa es una forma de debilitar las instituciones de manera sistemática”, manifestó.

“El registrador tiene que renunciar, no es el árbitro que nos da garantía a nosotros para poder participar de manera transparente en las elecciones. Las cortes deben escoger una persona, que la tienen que buscar con lupa para que nos den garantías”, indicó.

Pero sus intenciones parecieran ser que se desconozca el triunfo de la centroizquierda en las legislativas y asegurarse que el fraude no se note en los comicios de mayo. No sería descartable que desde Washington llegue algún apoyo a las pretensiones de Uribe, Duque, del gran empresariado, que repiquetea a diario la prensa hegemónica…

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://estrategia.la/2022/03/22/colombia-fraude-electoral-un-golpe-de-estado-impulsado-por-uribe-y-la-derecha/