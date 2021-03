“Que no se entreguen las armas hasta que el último prisionero político obtenga su libertad”

Quizá el nombre de María Cano* no les diga mucho a los jóvenes, pero su

legado sigue vivo en el pabellón 4° de la cárcel ‘La Picota’ ubicada al

sur oriente de la ciudad de Bogotá, donde los prisioneros políticos del

partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-

reivindican su lucha y en homenaje a ella colocaron su nombre al Concejo

Local en el que están articulados.

La “Flor del Trabajo” sigue inmarchitable, así nos dejan ver en esta

entrevista a profundidad el Concejo Local María Cano, espacio de quienes

nos cuentan su lucha diaria en defensa de la vida, los cambios que

necesita Colombia y su firme compromiso en la construcción de paz.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de

una Paz Estable y Duradera, firmado entre el presidente Juan Manuel

Santos y las FARC el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón en

Bogotá, ha suscitado muchas controversias. Si bien es cierto la mayoría

de colombianos celebró este acontecimiento histórico que generó

esperanzas de paz, hay quienes cuestionan que lo que fue una negociación

en la práctica quedó como una rendición, que exculpó a terceros que

tuvieron responsabilidad directa en el conflicto, como políticos y

empresarios que financiaron grupos paramilitares y se beneficiaron de la

guerra y otorgó extra poderes al Gobierno para sabotear el Acuerdo e

incumplir como evidentemente lo está haciendo.

Esta es la lectura que hacen los prisioneros políticos del Concejo Local

María Cano, quienes han vivido las consecuencias del incumplimiento y la

perfidia contra el proceso de paz.

Le sugiero ponerse cómoda o cómodo y acompañar la lectura de la

entrevista con café caliente.

Sasha Yumbila Paz: ¿Qué es un prisionero político de las FARC en Colombia? ¿Y cómo están organizados?

Concejo Local María Cano: Los prisioneros políticos de las antiguas

FARC-EP comprometidos con el proceso de paz somos campesinos,

universitarios, líderes sociales, líderes comunales, que defendemos la

vida y los derechos comunes para el pueblo colombiano.

Debido a la represalia por los gobiernos de ultra derecha que han

manejado a nuestro país, nos vimos obligados a tomar las armas para

defender nuestras vidas. Al iniciar el proceso de paz con el gobierno

de Juan Manuel Santos y pactarse lo que se acordó en tres años e hicimos

dejación de las armas y los presos políticos de FARC nos convertimos en

gestores de paz.

Los prisioneros políticos del partido de la Rosa estamos organizados en

concejos locales, en nuestro caso los del patio número 4 de ‘La Picota’

de Bogotá en el concejo local María Cano, lo que nos permite de manera

organizada desarrollar actividades de estudio y análisis permanente de

los aconteceres políticos del país, Latinoamérica y el mundo, jornadas

sanitarias, además, manualidades, obras de arte y jornadas culturales

ligadas a la lucha social del pueblo.

Cabe aclarar que en las 132 cárceles que hay en el país la población

privada de la libertad según el Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario (Inpec) es de 97.649, el hacinamiento a comienzos de año era

de 52,07% y bajó a un 21,03%. La capacidad carcelaria en Colombia se

encuentra en 80.683 y ha comienzo de año existían 122.820 internos, es

decir, una sobrepoblación de 43.503 personas. Al día de hoy, la cifra

bajó de manera considerable con 16.966 presos de más, pero no fue

gracias al decreto 546 que el 14 de abril expidió el Gobierno, incluso

solo han salido 889 internos por ese decreto, el resto salieron por

otras medidas que ya tenía la Ley y ante la COVID-19 agilizaron.

S.Y: ¿Cuántos prisioneros políticos que están comprometidos con el Acuerdo Final se encuentran en las cárceles de Colombia?

C.L.M.C: No hay una cifra exacta porque antes del 15 de agosto de 2017

de forma arbitraria el Gobierno Nacional cerró la lista de los privados

de la libertad de FARC, así que muchos no han sido acreditados. El

Partido FARC de manera insistente ha solicitado tener en cuenta a la

militancia que quedó por fuera de la lista y que se puede demostrar que

hacen parte de la organización.

Frente a nuestra situación, en denuncia pública el partido de las FARC

en octubre del presente año, dio a conocer que 182 prisioneros políticos

están acreditados y sin beneficio de libertad, 204 personas pendientes

por acreditación y más de 120 personas siguen privadas de la libertad

aun siendo nombradas como Gestores de Paz por el Gobierno Nacional.

S.Y: ¿Todavía siguen suspendidas las visitas familiares?

La visita familiar y conyugal en las 132 prisiones que controla el

Gobierno fueron suspendidas por más de nueve meses, pero hace poco el

ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el director del Inpec, Norberto

Mujica, nos dieron a conocer un plan piloto donde las visitas se harán

en modo entrevista, donde nuestros familiares deben estar a una

distancia, sin contacto físico y dentro de un cubículo, según el Inpec

para evitar contagios. Creemos que es una arbitrariedad no poder abrazar

e intimar con nuestros seres queridos, si estamos expuestos a las

salidas y entradas del personal de seguridad y administrativo,

situación que no garantiza que ellos no porten el virus, como sucedió

con el comandante de guardia en la cárcel Distrital de Bogotá, en marzo.

Los prisioneros políticos del Partido FARC organizados en el Concejo

Local María Cano del pabellón 4° de la cárcel ‘La Picota’, le hacemos la

siguiente propuesta al Brigadier General Norberto Mujica, Director

General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) : que

permitan visitas organizadas por patios en la cuales se escojan dos o

tres pasillos, que los demás presos que no tengan turno de visitas se

encierren en sus pasillos para evitar contacto y aglomeración con la

visita familiar o conyugal, que la visita cumpla con los requisitos de

bioseguridad y sean fumigadas con hipoclorito en la entrada del patio y

posterior a la visita los presos que se beneficiaron entren en

cuarentena por 15 o 20 días.

Esperamos que atienda nuestra propuesta.

S.Y: ¿Qué se hizo o qué se dejó de hacer en el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos? o ¿cuál es la razón de que ustedes sigan en las cárceles? O ¿es una ineficiencia de los Acuerdos en términos políticos?

C.L.M.C: Nosotros los prisioneros políticos estamos totalmente de

acuerdo que el proceso de paz quedó bien hecho por lo tanto no le faltó

ni le falta nada, lo que falta es la implementación por parte del

Gobierno Nacional; el proceso de paz está para los excombatientes de las

FARC y así seguirá porque no tienen ninguna modificación.

En términos políticos no somos nosotros los que estamos incumpliendo el

Acuerdo de Paz, es el Gobierno Nacional en cabeza del doctor presidente

Iván Duque Márquez, el partido Centro Democrático que ha hecho trizas

el Acuerdo en el Senado con todas las artimañas, falacias y calumnias;

el reflejo más grande que tenemos son los 246 compañeros asesinados y

que este Gobierno no da muestra de parar el genocidio.

https://www.youtube.com/watch?v=kHd6eEIrpzY&feature=emb_title

Video 1: Prisioneros Políticos – Partido FARC

S.Y: ¿Cuál es la relación de los presos políticos del Partido FARC con otras expresiones que tienen ese perfil de prisioneros políticos como el ELN? ¿Hay diferencias en particular?

C.L.M.C: Según activistas por los derechos humanos en Colombia en el año

2018 tenían un estimado de más de 10.000 presos políticos, de los cuales

se calculaba que más de 3.000 eran prisioneros de guerra, es decir

pertenecientes a la guerrilla, prisioneros de conciencia, en general

prisioneros políticos. La relación con los prisioneros que siguen la

lucha política en armas como el ELN y el EPL se basa en el respeto y la

hermandad que nos permite una buena convivencia.

Tenemos diferentes puntos de vista, nosotros somos exguerrilleros, no

luchamos con armas, luchamos con ideas, con aportes a una solución

política y pacífica al conflicto armado porque nuestro único interés es

de una paz estable y duradera.

S.Y: ¿Qué soluciones políticas y jurídicas pueden ayudar para que ustedes recuperen la libertad?

C.L.M.C: Consideramos que jurídicamente el Gobierno debe cumplir el

proceso de paz y lo firmado en los acuerdos, dejar que la Jurisdicción

Especial para la Paz (JEP) trabaje libremente en favorecimiento y en

cumplimiento de la Ley acordada en lo ya mencionado; la JEP está

chantajeada por el Gobierno Nacional para que no cumplan los acuerdos de

paz.

En lo político que el Gobierno Nacional entienda la dimensión de un

proceso de paz, la dimensión de acabar una guerra que por más de 50 años

hemos vivido y que tenga voluntad política para sacar este Acuerdo con

las FARC adelante y le dé total cumplimiento.

S.Y: ¿Qué repercusiones tuvo los violentos hechos perpetrados por la fuerza pública el pasado 21 de marzo en la cárcel ‘La Modelo’ de Bogotá, en la que en medio de protestas murieron 24 internos y hubo más de 80 heridos?

C.L.M.C: Recordamos ese 21 de marzo del 2020 cuando fueron asesinados 24

internos y más de 80 fueron heridos por la fuerza del Inpec. Según el

informe reciente de Human Rights Watch (HRW), se determinó que la muerte de los internos fueron premeditadas y en estado de indefensión, hay unas investigaciones pero la Fiscalía no ha presentado ninguna imputación de cargos a quien ordenó y ejecutó esa gran masacre.

Debido a los lamentables sucesos de ‘La Modelo’, a los compañeros presos

políticos Luis Fernando Franco Reyes, José Moisés Quintero Moreno,

Óscar Rodríguez Sánchez, Álvaro Segundo Suárez Rubio y José Ángel Parra

Bernal fueron trasladados a la cárcel de Coiba de Ibagué, Tolima. Los

acusaban de ser los organizadores del motín y de la supuesta fuga, pero

el traslado se dio en retaliación porque estaban denunciando el problema

de la Covid-19, la mala alimentación y la deficiencia en salud.

Rechazamos todos estos actos de violencia generados ese día y les

enviamos nuestro sentido pésame a las familias de los prisioneros que

fueron vilmente asesinados. Siempre que los internos en cualquier cárcel de Colombia reclaman sus derechos son reprimidos violentamente y como castigo son trasladados a diferentes sitios del país alejándolos de su familia.

S.Y: ¿Qué acciones se han realizado desde el movimiento de presos políticos del Partido FARC para denunciar la corrupción del Inpec con los recursos destinados para atender la emergencia de la Covid-19?

C.L.M.C: Hemos hecho varias denuncias en comunicados, tutelas, entre

ellas un video donde mostramos el fallecimiento de un compañero llamado

Forigua, lo sacaron de aquí ya muriéndose al hospital y allá falleció;

solo a través de denuncias logramos que la sanidad del Inpec realizara

una brigada de salud, nos hicieran las pruebas para detectar la COVID-19

de las cuales salimos 35 internos contagiados del patio cuatro.

S.Y: Conociendo la precariedad del sistema de salud penitenciario, desde el movimiento de presos políticos del Partido FACR ¿Qué medidas han tomado en diferentes cárceles para mantenerse al margen de contagios en medio de la pandemia de la Covid-19?

C.L.M.C: Mantenemos elevada nuestra disciplina, el Concejo Local María

Cano mantiene una campaña de higiene permanente y podemos decir que

hemos controlado la propagación del virus. Por medio del Partido FARC

nos hacen llegar insumos, jabón, gel antibacterial y tapabocas para

continuar con las medidas de bioseguridad y otros implementos nos los

dota el Inpec. También hemos contado con la solidaridad de nuestros familiares y con los recursos que ellos nos envían hacemos una recolecta para comprar hipoclorito, jabón y creolina para fumigar el pabellón diariamente y un aseo general del patio dos veces por semana.

Así mismo, compramos hierbas como jengibre, eucalipto, moringa, limón y

también panela, preparamos bebidas calientes para mantener las defensas

altas, no quiere decir que eso sea la vacuna, pero sí nos ha servido

muchísimo para mantener el pabellón libre de la Covid.

Conociendo la desatención con la población privada de la libertad por

parte del Gobierno colombiano, las cifras alarmantes en las que 18.708

internos se han contagiado de COVID-19, más de 85 muertes y los casos

que aún se mantienen positivos; le solicitamos mediante el Embajador de

la República Popular China Lan Hu en Colombia, un pedido de carácter

humanitario de la vacuna contra la COVID-19 al Gobierno de China,

teniendo en cuenta que el representante permanente de China ante las

Naciones Unidas ha manifestado su respaldo a la implementación del

Acuerdo de Paz de Colombia, este pedido es pensando en toda la población

privada de la libertad.

S.Y: ¿Cuáles son las violaciones más frecuentes de Derechos Humanos al interior de las cárceles de Colombia?

C.L.M.C: Hay un estado de cosas inconstitucional, así lo dice la Corte y

es frecuente la violación de Derechos Humanos que se presentan al

interior de las cárceles de Colombia; el derecho a la salud, el derecho

a la alimentación, el derecho a un sitio digno de reclusión, no se

cuentan con los servicios básicos agua potable y baterías sanitarias,

por mencionar los más recurrentes.

Si vamos a lo jurídico, en las cárceles no funciona la asistencia

jurídica que es la encargada de enviarle la documentación a los jueces,

los jueces incluso con tutela no envían la documentación completa; antes

de la pandemia y ahorita con pandemia es la misma situación. También se

viola el derecho a la redención de penas, no hay una política de

resocialización por parte del Estado colombiano para los privados de la

libertad.

S.Y: ¿Qué acciones humanitarias se necesitan para mejorar las condiciones de los privados de la libertad?

C.L.M.C: La solución de fondo es una política totalmente establecida por

el Estado colombiano para que el prisionero sea resocializado como debe

ser, que las mujeres privadas de la libertad tengan igualdad de derechos

y sean respetados los Derechos Humanos de esta población, así como la

población LGTBI y de más prisioneros.

No se necesitan más mega cárceles, falta es voluntad de los gobiernos de

establecer una política seria en favor de la población privada de la

libertad que haga cumplir el respeto a los Derechos Humanos, elimine la

corrupción del sistema penitenciario y judicial, educación y trabajo que

permita una resocialización de los presos comunes y para redención de

penas, también formación profesional al personal de custodia para que

garantice el respeto mutuo.

https://www.youtube.com/watch?v=BVn75urdqGE&feature=emb_title

Video 2: Estudio dinámico de geopolítica

S.Y: ¿Qué lectura hacen ustedes de la violencia sistemática que se está presentando en Colombia, con la continuación del asesinato de líderes, excombatientes y el aumento de las masacres? ¿No le parece contradictorio si se firmó la paz?

C.L.M.C: La violencia sistemática que se viene realizando en todo el

país; el asesinato de líderes sociales, excombatientes, campesinos e

indígenas nos recuerda que ya hemos vivido esta ola de violencia con el

genocidio de más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica después de los

Acuerdos de la Uribe firmados en 1984.

El objetivo de los partidos tradicionales y la ultra derecha criminal de

este país es mantenerse en el poder y no permitir que surjan otras

fuerzas políticas que representen los intereses de las mayorías que

durante décadas han sido excluidas y explotadas.

Existe una doctrina de seguridad que caracteriza de enemigo interno y

por ende son objetivo militar los líderes sociales, los sindicalistas,

los profesores, los líderes comunales y todo aquel que reclame los

derechos comunes entre ellos el derecho a vivir en paz.

Rechazamos toda esta violencia que se viene presentando aun habiéndose

firmado el proceso de paz con las FARC, pero recordemos que las FARC no

es el problema, las FARC no es quien está generando esta violencia; los

que generan esta violencia son los enemigos de la paz que tienen

intereses económicos en las regiones; minería, agro negocios,

hidrocarburos, mega proyectos, por nombrar unos.

Invitamos a las Naciones Unidas, en especial a Michelle Bachelet Alta

Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para que exija al

Gobierno colombiano que pare ya la ola de asesinatos y de masacres en

nuestro país.

S.Y: En el marco del conflicto armado a las “antiguas FARC” como usted se refiere, las catalogaron promotoras del narcotráfico, después de la firma del Acuerdo persiste este fenómeno en el país ¿Qué impresión les genera esto?

C.L.M.C: Desde la fundación de nuestra organización nos han

estigmatizado, todavía recordamos los calificativos del gobierno

norteamericano que todo aquel comunista era engendrado por el demonio,

además impulsada esa calificación por entes religiosos como la iglesia

católica y hoy en día por los grupos de cristianos.

Cuando estábamos en armas nos echaron la culpa de que nosotros no

queríamos la paz, porque nos lucrábamos del narcotráfico. Vamos a

aclarar ese punto: nosotros como exguerrilleros nunca fuimos

narcotraficantes ni somos narcotraficantes, cobrábamos un impuesto para

sostener la guerra que nos impusieron.

Todos estos calificativos de la ultraderecha y con el eco de las

empresas de comunicación, justifican que a la fecha hayan asesinado más

de 246 excombatientes que ejercían liderazgos sociales en las zonas en

las que estaban haciendo la reincorporación.

Igualmente, quedó en evidencia el falso positivo del ex fiscal Martínez

en cabeza de la DEA con complicidad del Gobierno Nacional en el

entrampamiento a los compañeros Iván Márquez y Jesús Santrich. Entonces

vemos que el narcotráfico es un lucro personal de las élites que han

dominado este país, casos claros como la “ñeñe política” y el embajador

Sanclemente con cristalizadero de coca cerca al principal aeropuerto de

Colombia.

Y si analizamos fuera de Colombia los mayores consumidores de cocaína

están en Europa y Estados Unidos según datos de la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo que refleja que la

política antidrogas impuesta por los gringos en Colombia no sirve para

nada, porque ellos nunca combaten el consumo en su país y si hay demanda habrá negocio.

En todas aquellas áreas donde ejercíamos control territorial

controlábamos la expansión de la siembra de coca y le decíamos a los

campesinos que sembraran yuca, plátano, maíz, etc., para el sustento de

la región. En el punto cuatro del Acuerdo de Paz está estipulada la

erradicación manual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito, incluye

además infraestructura y apoyo técnico para que el campesino pueda

comercializar sus productos.

Los cultivos de uso ilícito no existen porque las FARC los quiere, no;

los cultivos existen en Colombia por falta de garantías de una política

rural integral de desarrollo del campo, lo cual está acordado en el

proceso de paz y el Gobierno no ha querido implementar, donde haya

acceso directo al campo y no exista importaciones de productos

agrícolas.

La solución al fenómeno del narcotráfico que nosotros vemos, es la

sustitución voluntaria de cultivos acordado con los campesinos que son

los que viven esta pobreza absoluta. Implementando el Acuerdo de Paz,

implementando la reforma rural integral es la única forma de acabar los

cultivos del narcotráfico.

S.Y: Para algunos expertos del conflicto armado de Colombia las FARC-EP fueron una organización jerárquica, casi que monolítica, ahora en este nuevo contexto ¿Qué piensan de las nuevas expresiones que siguen haciendo lucha política en armas, de las FARC-EP Segunda Marquetalia, ¿de las FARC de Gentil Duarte?

C.L.M.C: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-EP-

Ejército del Pueblo nunca fueron una organización monolítica, siempre

fueron una organización colegiada y ahora como el Partido legal FARC

seguimos siendo una organización política sin armas colegiada, que entre

todos los militantes y miembros políticos, cuadros del partido tomamos

las decisiones, nunca se imponen a la fuerza.

Frente al tema de Santrich, Iván Márquez y Gentil Duarte, lo primero que

hay que aclarar es que ellos sí están de acuerdo con un proceso de paz,

por una solución dialogada al conflicto, con lo que no están de acuerdo

es con la actual paz de los sepulcros que nos están imponiendo las

clases dominantes.

Segundo, los compañeros como Iván Márquez, Santrich, les tocó por

obligación retomar las armas porque les hicieron un falso montaje entre

el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno colombiano de

narcotraficantes y fue un entrampamiento en contra del proceso de paz,

como ya lo explicamos.

Tercero, en el caso de Gentil Duarte que llaman disidentes, ellos nunca

creyeron en la voluntad política del Gobierno que dialogaba con nosotros

en ese entonces, ni tampoco creían en la voluntad política del Gobierno

actual en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez, tomaron como espejo los

más de cinco mil compañeros asesinados de la Unión Patriótica. En ese

sentido es que funcionan estas dos últimas fuerzas: los que se alzaron

en armas nuevamente y las disidencias de las Farc que nunca estuvieron

de acuerdo con el proceso de paz. En el caso de nosotros como partido político FARC, nuestro único compromiso y para resaltarlo es cumplir con el proceso de paz, así nos estén asesinando como lo está haciendo este Gobierno, así sigan incumpliendo el proceso de paz, pero nuestro único compromiso como militantes, como colombianos es cumplirlo totalmente y las orientaciones emanadas del partido político FARC.

S.Y: Desde la perspectiva de ustedes ¿Qué aprendizajes quedan para que organizaciones insurgentes tengan en cuenta en futuros procesos y acuerdos de paz?

C.L.M.C: Que siempre busquen la solución política y dialogada al

conflicto armado que vive nuestro país, que vayan a una mesa de diálogo

y concertación con la sociedad civil donde tengan plena participación

para que sean los dolientes y garanticen que lo que quede plasmado en un

documento se convierta en política de Estado y no de Gobierno, para que

no se le puedan hacer modificaciones por el Gobierno ni el Congreso y se

cumpla con lo acordado, que los recursos para la financiación del

proceso que aportan los países garantes y la comunidad internacional

sean manejados directamente por las organizaciones guerrilleras con

veeduría de entes internacionales y la sociedad civil organizada

comprometida con el proceso, para resaltar y que quede claro: que no se

entreguen las armas hasta que el último prisionero político obtenga su

libertad.

S.Y: Las organizaciones de abogados que actualmente acompañan a los presos políticos del partido FARC, ¿qué vías jurídicas están trabajando para lograr su libertad?

C.L.M.C: El equipo de defensa que nos representa ha sido transparente,

han hecho hasta lo imposible, como la radicación de acciones de tutela

con el objetivo de obtener nuestra libertad, nos representan ante el

órgano competente como la JEP con toda la documentación, pero la JEP

coloca obstáculos para cumplir el proceso de paz.

Hay casos que son difíciles, como el de un vocero nuestro, un caso en el

que se figura con doble militancia: el compañero fue delatado ante el

ejército por guerrilleros del EPL en Bucaramanga, Santander, y estando

en el listado de las Farc; le están haciendo procesos judiciales como si

fuera del EPL, pese a todos los trámites a estas alturas está en

observación por parte del Gobierno para una acreditación.

Uno de los requisitos principales del Acuerdo es que los prisioneros

políticos nuestros estén en el listado de FARC y acreditados por el

Gobierno, sin embargo hay compañeros que están en la lista de FARC,

acreditados por el Gobierno y aún siguen en prisión porque la JEP no les

quiere dar la libertad.

Incluso, hay casos en donde capturaron a seis guerrilleros y fueron

sindicados del mismo delito, posteriormente obtuvieron la acreditación,

de esos ya hay cinco en libertad y el que queda también acreditado y

cumpliendo con todos los requisitos sigue en prisión. Es por esto que nosotros decimos que la JEP está manipulada, chantajeada por el Gobierno y de los empresarios interesados en hacer trizas el proceso de paz.

S.Y: Se avecina la contienda electoral y se siente el pulso de las diferentes fuerzas ¿Cómo ven ustedes el bloque alternativo y de oposición? y como fuerza política ¿Qué aspiraciones tienen?

C.L.M.C: Seguimos paso a paso los acontecimientos políticos del país,

las llamadas encuestas y el ego que se les ha subido a muchos partidos

tradicionales, también miramos con asombro el pulso político que tiene

la oposición entre diferentes fuerzas.

Empezamos por el senador Gustavo Petroy pensamos debe bajarle un poco al ego y tener en cuenta puntos de vista diferentes para hacer una gran alianza política de respeto y de unidad que permita construir una democracia participativa, anti injerencista y soberana, es decir, Colombia para los colombianos.

Una alianza alternativa que supere a los partidos tradicionales, su

corrupción, el clientelismo, la compra de votos y las alianzas perversas

entre clanes políticos, narcotraficantes y paramilitares. Nuestro

objetivo como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es ese, que

todos los partidos de oposición nos unamos y logremos sacar este país

adelante, que todo aquel que piense diferente sea respetado y no sea

asesinado por pensar diferente.

S.Y: ¿Cómo ven las movilizaciones de Colombia y Latinoamérica, ¿Sienten esperanzas de cambio?

C.L.M.C: Vemos positivas las movilizaciones sociales en Latinoamérica.

Chile: ese pueblo chileno que ha sufrido tanto las violaciones de

Derechos Humanos impulsadas por los gobiernos norteamericanos, es un

ejemplo de lucha a seguir, se han sostenido para un cambio en su país.

La hazaña que logró el pueblo boliviano también, que a pesar de un golpe

de Estado orquestado por Estados Unidos y en cabeza de la OEA, resistió

colocando muertos y volvió a recuperar la democracia. El pueblo de

Ecuador que rechazó las políticas neoliberales del Gobierno traidor de

Moreno. En Argentina el triunfo de El Frente de Todos, le da oxígeno a

las organizaciones de trabajadores y de mujeres que rechazaron las

políticas nefastas de Mauricio Macri.

El pueblo de Bolívar, al pueblo bolivariano de Venezuela, que resiste y

seguirá resistiendo con sus movilizaciones en favor de la soberanía, en

favor de los Derechos Humanos, en contra de las políticas unilaterales

del Gobierno norteamericano cuyo único interés es saquear los recursos

naturales, saboteando las elecciones, haciendo montajes judiciales y

financiando una oposición que no tiene ni pies ni cabeza.

En Colombia vemos positivo las movilizaciones de las organizaciones

sociales y populares, pero le falta por aprender más de estos pueblos

del continente, porque han logrado el objetivo de ser países más

democráticos y les cierran paso a la injerencia norteamericana en la

región. Se ven vientos de cambio pero hace falta más unidad del pueblo

latinoamericano.

S.Y: Los presos políticos del partido FARC ¿Qué mensaje le envían al presidente Iván Duque? Y, ¿a las organizaciones sociales y populares?

C.L.M.C: El mensaje al doctor presidente Iván Duque Márquez, es que tome

conciencia de lo importante que es un proceso de paz, lo importante que

es una solución política y dialogada a un conflicto armado por más de

cincuenta años y que tenga voluntad política para pasar a la historia de

Colombia como el presidente que cumplió con la implementación de un

proceso de paz.

A las organizaciones sociales y populares les pedimos que se unan, que

dejen de un lado las diferencias, que si somos indígenas, si somos

campesinos, si somos líderes sociales, si somos sindicalistas, si somos

profesores, si somos amas de casa, todos somos colombianos y el único

objetivo es lograr la democratización del país, construir los cambios

para que haya una paz estable y duradera. La unidad ante todo, por

encima de las diferencias.

https://www.youtube.com/watch?v=L9jocTv73lQ&feature=emb_title

Video 3: Obra de teatro corto para Colombia

…

Fotografías y videos: concedidas por los prisioneros políticos del

Concejo Local María Cano.

(*) María Cano: “Flor Nacional del Trabajo de Colombia” quien por medio

de una intensa actividad propagandística en los años 20 convocó y

dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población

y por los derechos de las y los trabajadores asalariados.

