¿El comercio europeo de armas está desestabilizando la paz en Buenaventura?

Noventa cruces blancas flanquean la entrada de Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano, y en cada una de ellas está el nombre de las víctimas que han muerto asesinadas por el enfrentamiento entre los “Shottas” y los “Espartanos”, las bandas que controlan esta ciudad portuaria. Hay nombres de niños, taxistas, policías, tenderos y de líderes de esas organizaciones criminales, como el de Iván Bonilla García, alias “Súper”, quien fue grabado en video mientras era desmembrado.

También está el nombre de Kimberly Quiñonez Hinestroza, una niña de 7 años que fue impactada por una bala perdida hace apenas unos días y que murió luego de luchar por su vida en un hospital, relató El Espectador (1).

Ocho miembros de las principales bandas de la Buenaventura fueron avalados por la Presidencia de la Republica como voceros de la mesa de conversaciones en el marco de la Paz Total, el pasado 25 de julio de 2023. Los autodenominados Espartanos, facción rival de los Shottas, tienen la mayor cuota de representación en la mesa con seis miembros. El primero de ellos Jannier Caicedo conocido como “John Cejas”, presunto jefe de la banda La Local, y había sido capturado al menos desde 2019, cuando un juez lo envió a prisión después de su captura en el aeropuerto de Palmira, donde pretendía abordar un vuelo rumbo a Europa. A Caicedo se lo sindica de delitos como homicidio, extorsión y desplazamiento forzado. De acuerdo con una publicación de W Radio, Caicedo vendría al menos desde 2010 de viejas estructuras neo-paramilitares afiliadas a Los Rastrojos en Tumaco, Nariño. Este fue un grupo mafioso fundado por Diego Montoya, el célebre capo del cartel del Norte del Valle, después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Posteriormente, se integró a la banda La Empresa que controlaba el tráfico de drogas en Buenaventura, relató El Espectador.

“Aquí faltan oportunidades, no hay canchas, no hay salones de música, no hay empleo. A los muchachos de 16 años los seducen diciéndoles que les van a pagar 600.000 pesos (150 euro) mensuales, pero no alcanzan a recibir ni el primer supuesto salario, porque los asesinan”, añadió una líderesa social afrodescendiente amenazada, que pide no ser identificada por razones de seguridad.

¿La violencia de los grupos armados ilegales que dominan Buenaventura, es relacionada al mercado europeo de armas (y las complicidades relacionadas al ex canciller italiano Massimo D’Alema, desde el día 03 de julio de 2023 investigado por la Fiscalía de Nápoles)?

Presidente Petro: “es mejor cargar un libro que un fusil”

Durante su visita a Buenaventura del pasado día 7 de julio de 2023, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la apertura de mil cupos adicionales de educación superior en el distrito e invitó a los miembros de los grupos delincuenciales que operan en el distrito a dejar sus armas y reincorporarse al sistema educativo. ”A los jóvenes que andan por ahí, a los ‘Shottas’, a ‘Los Espartanos’, los supuestos ‘Jalisco’, los invitamos a que vengan a estudiar, es mejor cargar un libro que un fusil”, dijo el mandatario. Agregó: “En este momento será entregado, por convenio, creo, a la Universidad del Pacífico, una cantidad suficiente para aumentar en mil los cupos de la educación superior en Buenaventura. Eso tiene un objetivo y es que mil jóvenes de Buenaventura entren a la universidad. Eso significa que le quitamos mil jóvenes a la violencia”, agregó. El presidente Petro estuvo en un consejo de seguridad en Buenaventura y desde allí hizo los llamados a las bandas delincuenciales. ”Este es un mensaje a toda la juventud bonaverense y es que este Gobierno los desea en la universidad, los quiere estudiando. Sabemos que en muchos casos hay que complementar con la comida y la vivienda cuando no se vive cerca de la universidad, sabemos que hay que construir un bienestar universitario que los gobiernos colombianos destruyeron hace tiempo, esos mil nuevos cupos deben ser la primera piedra de construcción de la paz” (2).

Sobre esta propuesta del Presidente Petro que “es mejor cargar un libro que un fusil”, he entrevistado via-mail al Arzobispo emérito de Cali, Mons. Darío de Jesús Monsalve, mediador elegido por el Gobierno Nacional, en la Mesa de Diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN, que representa una actualización del artículo Monseñor Darío Monsalve: «En términos de poder, la presidencia actual es sumamente frágil» (3), publicado el pasado día 02 de abril de 2023.

Mons. Monsalve ha comentado que “Pagar para dejar de matar” genera una reflexión de fondo: el sicariato como trabajo y el asesinato selectivo como método de limpieza social y genocidio sistemático, ajuste de cuentas, etc. El paso a dar es pagar y proteger a quien denuncie a quienes pagan y mandan matar. Esto implica: 1. Política de paz de cara al entero entramado socio estructural del asesinato. 2. Sistema de justicia con fuertes órganos de investigación, independientes y objetivos. 3. DESARME SOCIAL y desmonte de la seguridad privada. 4. No mataras como mandato de convivencia”, concluyo Mons. Monsalve.

“Tenemos que ser artesanos de la paz para que no exista más dolor ni sangre”: Obispo Jaramillo

“Tenemos que ser artesanos de la paz para que no exista más dolor ni sangre en el puerto. Le hemos pedido a Dios y al Gobierno que nos ayuden en esto”, indicó monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura y representante de la iglesia católica en la mesa de diálogos entre los líderes de las bandas de los “Shottas” y “Espartanos” con el Gobierno Nacional, un obispo con escolta armada porque en 2021 fue amenazado de muerte y se refugió varias semanas en Alemania, como medida de protección.

El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda (estrecho colaborador del jesuita P. Javier Giraldo y animador de la teología de la liberación), ha seleccionado a Jesús Alfonso Flórez López, decano de la facultad de Humanidades y Artes, de la Universidad Autónoma de Occidente y acompañante de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacifico, como participante en la mesa de dialogo de Buenaventura.

Jesús Alfonso Flórez López ha declarado: «Lo que estamos viendo en Buenaventura son reciclajes y rezagos de muchas formas de violencia que en el pasado se dieron. Todo ese acervo de aporte a la verdad que hayan hecho tanto estructuras guerrilleras antiguas, como paramilitares antiguos, serán base para la reconstrucción de la paz en Colombia», agregando que “acompañamos el acto de instalación del Espacio de conversación socio-jurídica para la construcción de paz en Buenaventura. Nos sumamos a toda acción de transformación social que permita la protección de los derechos fundamentales en las comunidades del Pacífico colombiano”.

John Erick, miembro del Alto Comisionado de paz en Buenaventura, anteriormente animador juvenil de algunas organizaciones sociales que se inspiran en el magisterio del Obispo Gerardo Valencia Cano, ha respondido a las afirmaciones del arzobispo Monsalve, subrayando que “Así como suena es complicado, pero eso no es tan simple, no se trata de pagar por no matar, se trata de arreglarle jóvenes a la guerra. La discusión es mucho más profunda.

Necesita trabajo digno por los jóvenes afro. Por ahí es la cosa, pero en Buenaventura, no podemos hablar de sicariato como en Medellín o Cali. Acá son estructuras que se disputan las rutas del narcotráfico. El proceso es difícil, pero no imposible. Lo más importante es continuar trabajando con las comunidades en el territorio “, concluyó John Erick.

El espacio de conversación socio-jurídico con las estructuras armadas de Buenaventura tiene como principales objetivos la reducción de la violencia armada en el municipio”, expresaron desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

«Los términos del proceso de sujeción a la justicia y de la incorporación de los integrantes de las estructuras armadas a la sociedad civil serán objeto de discusión en el Congreso de la República, donde los legisladores contarán con insumos objetivos derivados del avance de los Espacios de Conversación socio-jurídica, como el que inicia hoy en Buenaventura. El desmantelamiento de la violencia armada urbana y la incorporación a la sociedad de miles de jóvenes que hoy participan de ella son el fin último de este gran esfuerzo, que invoca la voluntad y la esperanza de toda la sociedad colombiana», agregó la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Hay que recordar que desde hace varias semanas el Gobierno viene trabajando en el fortalecimiento de procesos de construcción de paz en los barrios Los Ángeles (Comuna 6), Nuvea Colombia (Comuna 11) y Juan XXIII y San Francisco (Comuna 7).

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anteriormente director de la Comisión Interamericana de Justicia y Paz (fundada por el jesuita Javier Giraldo) ha explicado la estrategia de las negociaciones en Buenaventura, desde la inspiración de la teología de la liberación: “Previo la intermediación del Gobierno del Cambio, las estructuras armadas de Buenaventura iniciaron un proceso de acercamiento motivados por la exigencia de las mujeres de la comunidad, las esposas, compañeras, madres e hijas de los integrantes de los grupos. Los buenos oficios de terceros, un periodista, un profesor cristiano y de la Iglesia Católica, en cabeza del señor Obispo Rubén Darío Jaramillo, han sido fundamentales a lo largo del proceso. En este contexto la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz también ha jugado un papel importante al propiciar espacios de reconciliación. El actual Gobierno retomó esos esfuerzos y de manera paralela a la fase de acercamiento y generación de confianza, ha desarrollado la primera fase de Misión Paz Urbana, acompañando en los barrios las iniciativas de paz de comunidades más afectadas por la violencia armada”, concluyó Danilo Rueda.

Verónica Ramírez Montenegro analiza los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura

Verónica Ramírez Montenegro, Coordinadora Oficina de Cooperación Internacional y Asesora, Alcaldía Distrital de Buenaventura, MSc Sociología Política, London School of Economics and Political Science, ha analizado los esfuerzos del Alcalde Víctor Hugo Vidal, durante el encuentro realizado en Buenaventura el jueves 16 de marzo de 2023, con la ex ministra de la mujer del Gobierno de Italia, Dra. Giovanna Martelli:

“El día 7 de diciembre de 2022 hay un hecho simbólico aquí en Buenaventura con la foto del encuentro con nuestro alcalde Víctor Hugo Vidal, la vicepresidenta Francia Márquez, el Alto Comisionado de paz, Danilo Rueda, el obispo Mons. Rubén Jaramillo, para pensar la paz porque la ciudad de Buenaventura ha sido seleccionada como proyecto piloto, de la política de “Paz Total”; porque aquí somos muy hospitalarios… también con los grupos armados…SIC… Es el laboratorio, el epicentro de la Paz Total para interactuar con diferentes actores, considerando el rol estratégico de la sociedad civil que promueve procesos locales de paz, como el paro cívico de 2017, enfrentando a los alcaldes anteriores que decían que en Buenaventura NO había conflicto, NO había víctimas. Sirve una paz estructural, no solo la entrega de armas.

¿Cuál es la novedad que representa el actual alcalde Vidal?

Víctor Hugo Vidal es parte de los grupos étnicos negros, creadores de la ley 70 de la autonomía administrativa de los pueblos étnicos y negros.

Víctor Hugo Vidal se ha destacado como líder de la resistencia de la comunidad negra, fue dos veces concejal y líder del paro cívico de 2017. En Buenaventura identificamos tres grandes paros cívicos: en 1963, en 1998, en 2017, frente a un gobierno central que utilizaba el puerto de Buenaventura como extracción de beneficios económicos a través del intercambio internacional vía al mar.

Si ustedes van en la Calle n.2, encuentran los comerciantes internacionales que vinieron aquí y se quedaron en Colombia, compraron tierra en la Cordillera y después se quedaron en Cali y aquí. Los dueños del comercio son mestizos y los clientes son negros: hay una clara separación del capital en una dinámica de exclusión estructural. Por esta razón, la sociedad civil de Buenaventura lucha y promueve un desarrollo equitativo. En el paro de 1998 se logran las carreteras, algunas obras, algunas escuelas, con un proceso de continua movilización y en 2017 se pide infraestructura de salud. Hay un gran marchar para enterrar la violencia en 2014 donde se produce la fractura entre las bandas urbanas con el fenómeno de “las casas de pique” (descuartizar los cuerpos torturados NDR). No es una práctica exclusiva de Buenaventura…

La casa de pique es la representación de un Imaginario de exótico encuadramiento racista en Buenaventura y también en Cali.

En 2014 el Gobierno del presidente Santos manda un pie de fuerza de militarización y el interlocutor del Gobierno Nacional es la sociedad civil organizada, para pedir el derecho al Agua porque no había acueducto permanente, hoy en 2023 a mi casa me llega el agua cada dos días…

El presidente Santos pide el préstamo al Banco Interamericano BID para construir el alcantarillado y en 2015-2016 sale el eslogan del presidente Juan Manuel Santos… “todos somos Pacifico”.

Hay mucho descontento frente a las promesas de Santos y estalla el paro de 2017, para pedir que se terminen las obras del acueducto. Desde el paro de 2017 trabajamos en ocho mesas de negociación: territorio, vivienda, salud, empleo, agua y saneamientos básicos, servicios públicos, medioambiente, cultura y género, acceso a la justicia y memoria transicional.

Durante los 22 días masivos del Paro cívico de 2017 hay muchos abusos del Estado Colombiano, violaciones del derecho a la protesta, la sociedad civil lucha de forma no-violenta pero el Estado reacción con ataques injustificados.

Víctor Hugo Vidal es el primer alcalde elegido con voto popular, desde primero de enero de 2020, que llega al poder distrital gracias a la movilización social y representa el firme compromiso en favor de la paz y de la defensa de los derechos humanos, pero sin la plata de los partidos tradicionales, pero ganamos (¡Verónica ríe!) sin los actores tradicionales que antes orientaban el gobierno municipal también con vínculos con grupos armados ilegales.

Hay una expectativa muy alta con el actuar del alcalde Víctor Hugo Vidal después de décadas de alcaldes anteriores, no completamente democráticos. Gobernar no es fácil.

Nuestro alcalde Vidal apoya los acuerdos de paz y tiene gran esperanza con el gobierno nacional amigo, hay grandes expectativas de cambio. Petro tendrá muchas dificultades internas para gobernar el país.

Estamos trabajando el Plan de Desarrollo para gobernar hasta el 31 de diciembre de 2023, porque el 23 de octubre de 2023 hay nuevas elecciones municipales para elegir el nuevo alcalde de Buenaventura.

Nuestra prioridad es “atacar las violencias estructurales para una vida digna de los territorios”.

Aquí siguiente citamos algunos puntos estratégicos de la alcaldía: se creó el Defensor del Pueblo del Pacifico; hemos trabajado con un método participativo por la elaboración del Plan de Desarrollo, que se articula entre el concepto neoliberal de Gobernanza y el empoderamiento popular. Esta mañana estábamos trabajando en la mesa de vivienda con la sociedad civil también sobre el tema de las carreteras rurales. Ayer la viceministra de Cultura vino a entregar a la sociedad civil, la Casa de la Cultura.

La mesa que se ocupa de desarrollo y paz se construye desde la movilización civil. El PNUD nos está colaborando para un diplomado de paz.

Son algunas iniciativas relacionadas al programa de nuestro alcalde Vidal: “Paz y vida con dignidad en los territorios”.

El Paro Cívico NO interlocuta con los actores armados ilegales, hay la prioridad de la exigibilidad de derechos como agua, escuelas. Necesitamos del cese de la violencia directa de las bandas armadas. La sociedad civil y el alcalde piensan en la paz integral. El epicentro de los esfuerzos de todos y todas es la reducción de los homicidios provocados por las bandas armadas y hay mucha presión de la sociedad civil apuntando a la construcción de paz. Hay medidas de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y buscamos el apoyo de agencias internacionales y países donantes”, concluyó Verónica Ramírez.

Alcalde progresista Vidal no quiere la militarización de Buenaventura

El primer mandatario del Distrito habló sobre la importancia de continuar apostándole a las treguas entre bandas criminales y a que se fortalezca la Fuerza Pública que ya hay dentro de los territorios. Este jueves y viernes, 6 y 7 de julio de 2023, habrá consejo de seguridad extraordinario en el Puerto.

Víctor Hugo Vidal, alcalde progresista de Buenaventura, (líder social del paro cívico del 2017 y seguidor del obispo de la teología de la liberación, Mons. Gerardo Cano y militante de Colombia Humana) ha permanecido prudente en medio de la crisis humanitaria que se recrudece en el Puerto, por cuenta de la difusión de unos videos de quienes serían integrantes de “Los Roberts”, que aparecen amenazando a líderes de la banda criminal “Los Jalisco”. El primer mandatario del municipio no se había referido al tema en sus redes sociales hasta que en la noche del martes 4 de julio, respondió a Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali: “Hemos sido víctimas de su ciudad”.

La polémica empezó porque Ospina trinó que “genera una gran presión sobre Cali la situación de orden público en Buenaventura. No sólo migra el delito, también las consecuencias”. Y se refirió a las víctimas de ese conflicto y a los desplazados que llegan hasta la capital del Valle del Cauca. Ante sus declaraciones, Víctor Hugo Vidal comparó la violencia que se vive en el Distrito con los carteles de narcotráfico que se asentaron en Cali en los años 80 y 90.

En diálogo con RCN Radio, el alcalde de Buenaventura aseguró que, aunque no creen que la militarización sea la primera opción, pues dice que tienen una Fuerza Pública muy articulada, “hemos estado solicitando un fortalecimiento en su capacidad de actuación y creemos que con esto podemos solucionar, en gran medida, la situación que vive Buenaventura”.

Sobre las razones de la disputa, señaló que tienen su origen en el control por el narcotráfico ente bandas criminales.

“Así como somos el primer puerto para la carga legal también, lo somos para temas como el narcotráfico. Entonces la clave de Buenaventura es controlar el territorio porque se controla la ruta, y si se controla la ruta, pues controla el negocio”, explicó el alcalde Vidal.

Frente a la petición de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, de militarizar el territorio, aseguró que en 2021 llegaron a tener hasta mil policías en el Puerto, y que esa opción tiene unas implicaciones para la población civil que se deben revisar. “No lo plantearía como primera opción”. Pero sí habló de la importancia de “ofrecer programas de intervención integrales para los jóvenes, que eviten el reclutamiento por parte de las bandas criminales”, comentó Vidal a El Espectador (6).

Es importante analizar el video en el que se ven a miembros de La Banda de Robert enviando amenazas a los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (7), mismo grupo criminal de las mafias transnacionales que han asesinado en Ecuador el candidato presidencial Fernando Villavicencio (8), el pasado 10 de agosto de 2023 en Quito.

Conclusiones

El jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (2019-2022) me había declarado que “Mons. Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura, fue un hombre que nos inspiró a todos; nos enseñó la entrega al pueblo negro, con generosidad. La situación de los pueblos del Pacifico, del Choco, sigue preocupándonos como a Mons. Valencia, que luchaba por los pueblos sufridos, excluidos, explotados, por la herencia de la esclavitud. Mons. Valencia Cano corría muchos riesgos, pero caminaba adelante con su pueblo, con coraje. Hay dudas sobre su muerte en el incidente de avión de enero de 1972. Como Comisión del esclarecimiento de la verdad no pudimos investigar sobre su muerte. Pero puedo afirmar con certeza que Mons. Valencia Cano corría muchos riesgos porque denunciaba las injusticias y la violencia que sufría su pueblo y por esa razón muchos se molestaron por sus denuncias, porque incomodaba muchos intereses” (9).

Hay que mencionar que el día 17 de diciembre de 1971, el obispo Gerardo Valencia Cano, señalaba la necesidad de una sociedad sin ejército y sin armas afirmando que “Un fabricante de armas se muere de hambre en los tiempos de paz. Todos los que viven del presupuesto de guerra quedarían cesantes: y pues no saben nada más… El apóstol – todo cristiano debe serlo – es un mensajero de paz. El mundo cristiano tendrá que ser un mundo sin ejército y sin armas”.

Adriana Ferrer, asesora del Alto Comisionado de Paz, ha evidenciado que “las cifras que tenemos implican la vinculación de cerca de 1.700 personas, la mayoría de ellos jóvenes e incluso menores de edad que integran estas estructuras, que viven en una Buenaventura y que también enfrenta múltiples problemas de tipo social, político y económico”.

Se busca el desmantelamiento de la violencia armada urbana y la incorporación a la sociedad civil de jóvenes que hoy participan en ella, jóvenes afrodescendientes que utilizan revolver o AK47 que tiene un precio superior al costo de su casa en las comunas de Buenaventura: ¿cuál es la relación con el comercio internacional de armas y el narcotráfico?

Hay muchas expectativas que, desde el próximo mes de septiembre, el nuevo procurador de Nápoles, Dr. Nicola Gratteri (máximo experto en Europa del narcobusiness con Colombia, que condenó el ex capo paramilitar con pasaporte italiano, Salvatore Mancuso en la operación Galloway en 2008), pueda avanzar en las nuevas investigaciones sobre el ex canciller Massimo D’Alema, del partido Articolo1, por supuesta “corrupción internacional finalizada a la mediación de armas”, por la venta al Gobierno del Presidente Duque de cuatro corbetas FCX 30, dos submarinos Trachinus y 24 aviones M346 (10).

Se trata de una aplicación de la “Consulta internacional sobre corrupción y mafias” impulsada por el Papa Francisco y el Dicasterio de desarrollo humano integral del Vaticano, con el liderazgo del Cardenal Michael Czerny, ver artículo de Religión Digital, “Francisco de Roux: «Agradezco el Papa por el debate internacional sobre la corrupción en un país donde ésta se mezcla con la mafia«(11).

Andrés Inampués Borda, Director del Instituto para la paz y el desarrollo, IPAZDE, Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, ha declarado que “estamos retomando la comunicación para el asunto de la campaña “desarme y justicia social” para invitar el académico Nelson Villareal, a Marta Inés Romero de Pax Christi International, a José Fabio Naranjo, coordinador de la Alianza para el Desarme, a un evento que organizaremos en el marco de la semana por la paz en Colombia, la cual desde hace más de 20 años se viene organizando desde la iniciativa de organizaciones sociales, la academia colombiana y otros sectores de la sociedad civil. Particularmente quisiéramos involucrarnos institucionalmente en la campaña “Desarme y Justicia Social” con Observatorio Sur-Uruguay, Pax Christi International y Dicasterio de Desarrollo Humano integral del Vaticano”, concluyó Inampues.

Concluimos este articulo con algún análisis realizada el pasado 20 de julio de 2023, durante el webinar de la Alianza latinoamericana sobre desarme y justicia social.

Emilce Cuda, secretaria en la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede, ha enfatizado que “Hay tráfico de órganos que genera muerte; tenemos otro tipo de plaga que es el feminicidio, cada vez son más las denuncias sobre mujeres asesinadas en nuestra América Latina”. “Frente al panorama de las inseguridades y los modos de violencias el papa nos habla del trabajo, de cómo pensar un futuro para el trabajo”. “Esas armas que pasamos por alto que son la fe, el amor y la esperanza hoy están en peligro”.

Nelson Villarreal Durán – filósofo y cientista político, integrante de OBSUR Centro de Promoción e Investigación Socio-Pastoral de Montevideo, exsecretario de Derechos Humanos de Presidencia Uruguay (2016-2020) – ha subrayado que “los niveles de pobreza y pobreza extrema registrados en la pandemia se mantienen en la región y se agudizan. Hay una debilidad de las democracias que no logran la integralidad, la democracia debe superar las desigualdades. Apoyamos el Instituto de paz IPAZDE. Hay que denunciar el comercio internacional de armas. Queremos desencadenar nuevas participaciones a nivel académico, social, institucional para articular la respuesta ciudadana con los colectivos de los sectores más excluidos, como los pueblos afro, campesinos, indígenas, los movimientos de las mujeres y allí generar sinergias para fortalecer la construcción de paz, como empezamos ya con el ministro de defensa Iván Velásquez (ver articulo Ministro de Defensa de Colombia: «Desde el Gobierno del Presidente Petro aplaudimos el lanzamiento del Manifiesto por el Desarme» -(11) en el encuentro del pasado diciembre de 2022”.

NOTAS

Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas, entre los cuales “Cambio Civilizatorio” (Ed. Antropos, 2018, con prólogo del Cardenal Turkson, Canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales de la Santa Sede). Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Comentarista invitado por algunas agencias internacionales, como SIR (Vaticano), VITA (Milán), CIPSI (Roma), Religión Digital (Madrid), ALAI (Quito). Actualmente colabora con el Instituto de la Paz IPAZDE de la Universidad Santo Tomas de Bogotá.

