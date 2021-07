Softwares de vigilancia isralíes utilizados para violaciones de DD.HH.

Hace tiempo el mundo sufre las consecuencias del uso de sistemas de control y vigilancia israelíes.

Particularmente en el territorio denominado Argentina, estos sistemas fueron utilizados durante el gobierno de la alianza CAMBIEMOS. Donde con la excusa de la reunión del G20 se utilizó dicho sistema para controlar a una parte de la población.

Durante el macrismo, junto con el gobierno Chile coordinaron el espionaje, persecución y criminalización de la comunidad mapuche a ambos lados de la cordillera. En la denominada “operación Huracán”, carabineros chilenos y la fuerza paramilitar gendarmería, intentaron inculpar a la comunidad mapuche para encarcelarla y generar un sentido social de terrorismo coordinado.

En esa operación, el software utilizado para el espionaje a las familias de Santiago Maldonado y Facundo Jonas Huala fue de la empresa israelí Voyager Labs. La misma se encuentra en el puesto 29 de los emprendimientos más “prometedoras” según el diario de negocios israelí Calcalist. Fue fundada en el año 2012 por Avi Korenblum, quien trabajó para los servicios de inteligencia israelíes durante más de 20 años.

Los software israelíes de control y vigilancia, se continúan utilizando en violaciones de DD.HH. para encubrir abusadores y por parte de los servicios de inteligencia.

Black Cube, Mossad S.A.

Satchel Ronan O’Sullivan Farrow es un periodista y abogado estadounidense, hijo de la actriz Mia Farrow y el cineasta Woody Allen, a quien denunció públicamente en reiteradas ocasiones por abuso, logrando una importante repercusión a partir del #MeToo –movimiento donde se denuncian los acosos, abusos y violaciones por parte de varones en Hollywood–.

Harvey Weinstein, quien fuera un productor de cine de larga trayectoria, fue uno de los varones denunciados por acosos y abusos. En una extensa nota publicada por Farrow en el periódico The New Yorker, este detalla los intentos de silenciar las denuncias por parte de Weinstein. El productor realizó un acuerdo con la empresa israelí de oficiales de inteligencia Black Cube por U$S600 mil dólares. Las prácticas de esta empresa fueron engañar a quien posteriormente denunciaría a Weinstein, de realizar perfiles y por medios de espías llegar en forma previa a la divulgación de las denuncias en los medios de comunicación. Este es un ejemplo más, entre varios, de cómo operan los servicios de inteligencia privados israelíes en el mundo.

El software PEGASUS, herramienta de espionaje y monitorización de la población

Pegasus es un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group que puede capturar el micrófono o cámara de teléfonos celulares. La empresa declara que solo es vendido a gobiernos y con la condición que sea para combatir el terrorismo o grupos criminales. El software ha sido vendido en la región a países como Panamá y México.

Según el documento de diversas organizaciones civiles de México, “Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, el sistema PEGASUS fue instalado en al menos celulares de 12 personas que luchan por los DD.HH. y contra la corrupción estatal. Dentro de las personas afectadas se encuentran abogados de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa.

Recientemente, un informe de la ONG Forbidden Stories junto con Amnistía Internacional y medios de comunicación detalló los contratos globales de PEGASUS.

Según se informa el software fue utilizado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos entre otros. En la lista se detallan los números de teléfonos móviles intervenidos, llegando a ser más 50.000 personas controladas, entre ellas el actual Presidente francés, Emmanuel Macron por parte del Reino de Marruecos.

Candiru

Investigadores de Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicaron un informe donde se detallan objetivos del software de vigilancia israelí Candiru.

La empresa ha cambiado de nombre varias veces desde su inicio en 2014 para dificultar su rastreo comercial. Sus nombres utilizados son DF Associates Ltd., Grindavik Solutions Ltd., Taveta Ltd. y Saito Tech Ltd.

En el informe de Citizen Lab detallan, “Encontramos muchos dominios disfrazados de organizaciones de defensa como Amnistía Internacional, el movimiento Black Lives Matter, así como empresas de medios y otras entidades temáticas de la sociedad civil”.

Entre los dominios creados para robar información de quienes se contactan se encuentran los siguientes:

Tipo Dominio utilizado Organización Medios Internacionales cnn24-7[.]online CNN dw-arabic[.]com Deutsche Welle euro-news[.]online Euronews rasef22[.]com Raseef22 france-24[.]news France 24 DD.HH. amnestyreports[.]com Amnesty International blacklivesmatters[.]info Black Lives Matter movement refugeeinternational[.]org Refugees International Estudios de Géneros womanstudies[.]co Academic theme genderconference[.]org Academic conference

A pesar de estos informes, en declaraciones públicas, autoridades israelíes niegan que se aprueben la venta de estos sistemas de vigilancia y control para violaciones de DD.HH.

Lo que tienen en común las empresas de vigilancia y control israelíes es que provienen de ex militares y son fomentadas por el gobierno. Israel, no solo basa su economía en la producción de máquinas de matar, sino también en este tipo de sistemas.

Actualmente hay una campaña global pidiendo el fin de compras de estos productos globales. La información se encuentra disponible en la web, embargomilitaraisrael.org