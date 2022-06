Congresistas, representantes de todos los defensores de nuestros Prisioneros, agradeciendo emocionado vuestra acogida, necesito empezar por enviar mi abrazo fraterno a los camaradas Prisioneros, sean de la edad que sean, Niños, mujeres y hombres, y con ellos quiero que mi reconocimiento comprenda al Pueblo Palestino por completo, pues todo nuestro Pueblo, del primero al último de nuestros hermanos tienen en su casa muchos mártires, y en todas las casas se les respeta y ama.

Nuestros Prisioneros son el ejemplo de conocimiento, de identificación, de señalamiento del enemigo, es por eso por lo que ese monstruo, venido de a saber donde, los odia tanto, los encierra en celdas bajo tierra, los mete en jaulas y los cuelga al aire, a la lluvia, al sol, no les deja tener comunicaciones con sus hijos, sus padres, sus abogados, no los atiende médicamente para que mueran poco a poco, los tortura física y psicológicamente, persigue a sus familias con asaltos a sus domicilios, robando y aterrorizando a los Niños, destrozando y robando sus útiles y objetos de valor, demoliendo sus casas, destruyendo sus cultivos, aislándolas en guetos… y aun así, nuestros prisioneros luchan declarándose en huelga de hambre, negándose a asistir ante la pantomima de unos falsos jueces, exponiendo su vida hasta en el último agujero sionazi para continuar su lucha y llamar a la conciencia de los pueblos del mundo: el ejemplo de los 6 fugados nos llena de orgullo.

Nuestros Prisioneros son la expresión pública más consciente de lo que es el sionazismo, el componente político de la entidad neocolonial, del ocupante ilegal al que debería juzgar la Corte Penal Internacional porque incumple todo el Derecho Internacional para robar Palestina. Ese enemigo de Palestina, y de todo el mundo, hace en Palestina de punta de lanza del imperialismo, y todos los días, hora a hora, minuto a minuto con su ejército neocolonial practica la que llaman “detención administrativa”, un secuestro propio de bandidos, y encierra, de entre nuestros valientes hermanos a aquellos que no pueden escapársele.

Camaradas Prisioneros, quisiera que os llegasen éstas palabras para que sepáis de nuestro respeto infinito, que no os abandonamos nunca, que os tenemos presentes como aquel que en la guerra, en medio de una batalla, vuelve al lugar de mayor peligro para recuperar a su hermano herido, y éste le declara, con un hilo de voz que aun le queda, que encontrándose en la peor situación sabía que él, su amigo, se jugaría la vida por recogerle aunque hubiese muerto.

De igual manera, denunciamos cada día la pasividad y complicidad de gobiernos, denunciamos las palabras de los organismos internacionales, palabras sin ningún valor porque no se plasman en la realidad, no intervienen en el curso dictatorial del sionismo, no participan de la lucha por vuestra liberación, denunciamos a la inmensa mayoría de los medios de difusión, callan y normalizan el crimen por encontrarse bajo la mano del enemigo de Palestina. A ninguno de todos éstos parece importar que el 3º y el 4º Convenios de Ginebra, en sus artículos 31 y 92 respectivamente, se haga mención expresa del trato que la potencia ocupante debe dar a los prisioneros de guerra: atención médica, prevención y curación, y puesta en libertad de los prisioneros con enfermedades sin cura posible. Y señalada la opresión que sufren los prisioneros para llevarlos a morir, denunciamos desde aquí cómo unos mueren antes de alcanzar su fecha de salida de prisión, y otros al poco de salir fallecen por las enfermedades producidas por las torturas y las causadas por los alimentos que les dan en las peores condiciones. Igualmente hay que denunciar el robo de órganos de los prisioneros, como se ha demostrado en casos de fallecimiento, y los experimentos que los sionistas llevan a cabo con ellos. El objetivo del sionazismo como viene comprobándose es acabar con la vida de los prisioneros y del Pueblo Palestino en general, es vaciar el país, es arrancar toda señal de Palestina. Hay que hacer mención especial a Gaza, cárcel a cielo abierto, nunca se ha conocido barbarie semejante. La Palestina de Gaza bloqueada desde 2007 por tierra, mar y aire, sufre el robo de su agua, el envenenamiento de sus campos, el secuestro de sus pescadores, la destrucción sistemática de sus hospitales, centros educativos, viviendas, centros de ayuda internacional, Gaza, con más del 80% de sus Niños enfermos no recibe ni ayuda ni atención, ¿dónde están las campañas contra el crimen que cometen con Gaza? Habiéndose advertido de la imposible supervivencia de los 2 millones de personas en prisión, los medios ocultan la situación y la normalizan. ¿Deben callar quienes se proclaman “civilizados”? La Defensa de los Derechos Humanos es enemiga del crimen que la entidad neocolonial comete diariamente.

Nosotros, como prueba el Congreso que realizamos, no callaremos hasta ver que los prisioneros salen en libertad, pues esa será la primera prueba, también, de la libertad de Palestina.

¡Con todo mi corazón!

¡Con toda mi conciencia!

¡Con toda mi vida!

¡Viva Palestina Libre!

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH). Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista e integrante de la Red de Artistas, Intelectuales y Comunicadores Solidarios con Nicaragua y el FSLN.

Su último libro: Palestina es Palestina

