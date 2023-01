¿Era necesario que los sionistas cometiesen esta masacre para negarles la colaboración?

“Los hombres de la resistencia árabe hicieron estallar en la mañana de ayer un depósito de municiones en la tierra ocupada.” (Boletines de Noticias)

¿Os espantó en pleno día / un fragor de estallido? / En Jerusalén, en Gaza, en Galilea, / en el país asesinado. / Quien siembra vientos – dijeron los cielos antiguamente – / cosecha desastrosas tempestades sangrientas. / ¿Sorprende al invasor / el latir de la vida? / ¿Resulta inesperado / que la lluvia desgarre el nubarrón? / Un fragor de estallido, / a pleno día, / rocía el país asesinado / con gotas luminosas, sacia la sed, / nos aparta el puñal de la espalda, se venga. / ¿Resulta inesperado / que se levante el alba? / ¿Que se despierte el día de repente? / ¿Que bebáis de la sangre ? / que vertísteis, / en grito de explosión? / Del poema titulado Explosión. Autor el gran poeta sirio Sulayman Al-Isa.

¿Se va a arrepentir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, de su falta de acción para proteger al pueblo palestino? ¿O se van a dar otro golpe de pecho y van a “cuidar sus palabras” para no ofender al tirano neocolonial? Y la Autoridad Nacional Palestina hace saber su negativa a continuar colaborando con la policía sionazi, ¿va a declarar que no reconoce lo que le impusieron en Oslo? ¿Y los gobiernos europeos, tan entregados a los Rothschild y a los Rockefeller, los dueños de la industria de la muerte, los capitalistas del complejo industrial militar, los sionazis financieros, van a declararse “defensores” de quiééénnn y de quééé?

La matanza de 10 palestinos en Jenin el día 26 de enero por el ejército de ocupación sionazi no es la gota que colma ningún vaso, es la vergüenza inhumana demostrada por todos esos organismos que dominados por los injustos mueven el culo como degenerados en medio de la calle buscando el escándalo en la cara de los pueblos para desviar su atención. ¿Alguno de ellos va a romper algo? ¿Va a dar un paso efectivo que ponga fin al peor crimen de la Historia que es el colonialismo que lleva arrastrando a la Humanidad con el nombre propio de Palestina? Ya es tiempo de que la Historia se haga de otra forma, Palestina es el límite, vosotros habéis dado con hechos documentales, la Patria de ese pueblo perseguido al grupo de capitalistas que os ofrecían mantener la región de Oriente Medio en la vía del robo permanente y la guerra, y para que establezcais el laboratorio donde queréis conseguír la aceptación del más puro racismo y la más desprejuiciada criminalidad, el laboratorio en el que reproducís los crímenes que cometieron vuestros socios en Sudáfrica; aquí, en Palestina, buscáis, con vuestras manos sobadoras, laminadoras, vuestro rodillo aplastador, que vuestra colaboración, silencio y crimen se normalicen, que no escandalicen y que no levanten al mundo. ¿Alguno de vosotros va a romper con el pasado y se va a poner delante del criminal sionazismo?

¿Era necesario que los sionistas cometiésen ésta masacre para negarles la colaboración? No, no hacía falta, ya tenemos toda la Historia para saber cómo rellena los días de su existencia.

Ahora dígame quien debe responder, ¿se va a emprender la lucha unificada contra el agresor? ¿Se va a reconocer que Oslo ha hundido en la división y el máximo horror al pueblo palestino ? ¿Se va a convocar a todos los palestinos, sean de la sigla que sean, a crear lo nuevo, una dirección única? ¿Hasta cuándo va a dejarse al pueblo palestino como experimento de apartheid, de racismo, de guerra de eliminación física y cultural para aplicarlo a cualquier pueblo en la época del imperialismo contemporáneo y ya camino de reventar?

