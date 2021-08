Medicina y solidaridad bajo persecución a Palestina y Cuba (1)

Consciente de la importancia y de la solemnidad del acto que realizo y de la obligación que asumo, juro: ejercer la medicina en libertad e independencia de juicio y de comportamiento; atender a todos mis pacientes con idéntico escrúpulo y tesón, independientemente de los sentimientos que estos me inspiren y prescindiendo de toda diferencia de raza, religión, nacionalidad, condición social e ideología política. Pasaje del Juramento Hipocrático, al que debe atenerse todo médico antes de comenzar a ejercer su profesión.

La función a realizar por el cuerpo médico en cualquier sociedad es tan importante que nadie debe tener duda de lo que representan sus actos, si cumple con el Juramento Hipocrático su trabajo solo debe producir bien en quien lo necesite. En los casos que ocupan preocupación porque el imperialismo y el sionazismo mantiene un bloqueo sobre los pueblos que se defienden, podemos ver el comportamiento de sus médicos, y por contraste el comportamiento de quienes dedicados a la salud hacen negocio y discriminan.

Para el pueblo palestino hombres y mujeres dedicadas a su salud son gentes a las que se recibe y se llega con el mayor de los respetos, son un refugio, aunque desasistido por su falta de medios, pero con una dedicación y entrega a su pueblo de una medida tan importante que el ejército de ocupación busca contínuamente la destrucción de sus hospitales, sus consultas y cualquier medio de que puedan disponer para su trabajo. Hemos visto como el ejército sionazi asalta los hospitales y destruye su material de auxilio, como dispara botes de humo en las salas de operaciones, como tiran a los heridos de sus camas, se los llevan arrastras estando heridos, como dejan morir a mujeres y hombres en los check point, o como bombardean Gaza entera por tierra, mar y aire dirigiendo sus bombas, entre toda la ciudad, a los hospitales, a los centros de Cruz Roja, a clínicas y centros de organismos internacionales. ¿Cuántos médicos y pacientes han muerto en esos bombardeos, que tiene como raíz un crimen de lesa humanidad como es la ocupación colonial?

Del otro lado, los médicos que acompañan como actores en el crimen a los declarados sionazis desprecian el Juramento Hipocrático. De sobra es conocido el trato que dan a los prisioneros, desatención absoluta, sin observación ni seguimiento de las prisioneras y prisioneros que sufren enfermedades o ingresan heridos, dirigen y aplican métodos de tortura física y psicológica, estudian la capacidad de resistencia en los castigos que les aplican los asesinos más directos, tratan de socavar la moral de los prisioneros y prisioneras dando curso a castigos de aislamiento en pozos, en jaulas, en celdas minúsculas sin luz, llenas de humedad y suciedad, sin ver a nadie, ni abogados ni familiares, mintiendo para hacer creer que el o la encerrada no tiene a nadie que se acuerde o haga algo por procurar su bien. Un ejemplo entre los miles de denuncias de esos médicos: en 2013 Palitha Kohona, responsable del Comité Especial de la ONU que investigó las prácticas del ente sionazi en la Palestina ocupada declaraba: “Los testigos informaron al Comité que los doctores de las cárceles israelíes han traicionado su juramento, el principio fundamental de la profesión médica que antepone a todo la salud. Hoy en las prisiones sionazis, además de miles de palestinos y palestinas, se mantienen en huelga de hambre 9, en protesta por el maltrato continuado, la tortura y su detención administrativa, sin acusación y sin juicio, detención que no tiene fin más que la renovación cada seis meses. Permanecen en confinamiento solitario y sin observación médica. Están sometidos a detención administrativa más de 550 palestinos y palestinas de todas las edades, ese encarcelamiento que desprecia todo tipo de ley y de derechos.

Pero la solidaridad médica con los prisioneros y prisioneras siempre desde la invasión ha estado presente, y un ejemplo actual es el que ofrece Médicos Sin Fronteras, cuyo coordinador, el Doctor Mohammed Abu Mughaiseeb en Gaza manifestaba lo siguiente tras el ataque sionazi en los días siguientes al 11 de mayo: La situación ya ha sido horrible esta semana, con el número de víctimas civiles en aumento cada día, pero cuando vi los daños en el área y la clínica de MSF la mañana después del ataque, me quedé sin palabras, dice el Dr. Mohammed Abu Mughaiseeb, nuestro coordinador médico adjunto en Gaza.

Todo quedó dañado, casas, carreteras, árboles. La clínica, donde vemos a más de 1.000 niños al año con quemaduras y traumatismos, no tenía una pared y había escombros por todas partes. La clínica ahora está cerrada, no solo por los daños en su estructura, sino también porque la carretera de acceso a ella ha sido destruida y porque la zona aún no es segura.

Desde los Territorios Palestinos Ocupados, el coordinador de MSF, Elu Sok, manifestaba: Los horrendos ataques contra civiles e infraestructuras civiles que estamos presenciando en Gaza son imperdonables e intolerables, afirma nuestro coordinador general en Territorios Palestinos Ocupados. La situación es crítica. El número de personas heridas y desplazadas está aumentando, mientras que el personal humanitario y los suministros adicionales aún no pueden entrar a Gaza. La autoridad de salud local informa que están a 24 horas de quedarse sin bolsas de sangre, lo que supone que no pueden transfundir sangre a los pacientes, una intervención clave en el cuidado de los heridos de guerra». Médicos Sin Fronteras, 17, 05, 2021.

Como vemos hay una gran diferencia entre un médico y un asesino que tiene conocimientos médicos y los emplea en la tortura, tal y cómo se sabe que hacían los nazis en los campos de la muerte. Aquí tienen una declaración de numerosos miembros del ejército de ocupación: Entrevista a Tristán Troudart, psiquiatra israelí miembro de Physicians For Human Rights https://rebelion.org/muchos-soldados-israelies-confiesan-que-se-sienten-como-nazis/

La defensa de la nación palestina ha puesto a los médicos en primera línea de defensa de sus compatriotas y como manifestación pública de ello desde el año 2000 hacen su Juramento Hopocrático en la mezquita de Al-Aqsa (Jerusalén) y esta costumbre ha continuado cada año, a pesar de las dificultades y obstáculos que enfrentan los estudiantes de Cisjordania. Quienes no pudieron asistir a la ceremonia fue por los obstáculos y la negación de permisos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes para ingresar a la ciudad.

Los médicos, en la ceremonia, hacemos un juramento para defender esta mezquita y los derechos del pueblo palestino, y enfatizamos la santidad de la profesión médica.

Su juramento es el mensaje lanzado al mundo con el que quieren mostrar que el Pueblo Palestino ama la vida, y ellos y ellas quieren continuar aprendiendo a pesar de todas las dificultades.

Del caso de Palestina dejo aquí la denuncia hecha en esos días de mayo en que el sionazismo agredió al Pueblo de Gaza:

El director regional de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental, Ahmed al Mandhari, denunció este jueves (20.05.2021) que no se puede acceder a los territorios palestinos para tratar a los heridos por los ataques israelíes ni proporcionar suministros básicos, por lo que pidió que se facilite la entrada a la Franja de Gaza para hacer frente a lo calificó de crisis de salud pública.

El cierre de puntos de entrada y salida para pacientes y trabajadores humanitarios y las graves restricciones para la entrada de suministros médicos está exacerbando esta crisis de salud pública, dijo Al Mandhari, quien agregó que en Cisjordania se han registrado obstrucciones a equipos médicos y agresiones a trabajadores sanitarios: Se ha dañado, detenido y confiscado ambulancias y se han producido incursiones en instalaciones sanitarias, aseveró.

El funcionario acusó la casi completa destrucción de un centro de atención primaria en la Franja de Gaza y los daños sustanciales en el único laboratorio para pruebas de SARS-CoV-2 en un ataque que provocó severas heridas a un doctor que actualmente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. El sistema sanitario enfrenta una escasez crítica de medicinas y suministros esenciales, añadió.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista