Patricio Lumumba asesinado por defender la libertad del Congo

📅#NunDíaComaHoxe de 1961 era asasinado o Primeiro Ministro da República Democrática do Congo, Patrice Lumumba polos servizos segredos belgas.

A loita de Lumumba destaca polo seu antimperialismo, a defensa do laicismo, a descolonización e a fin do espolio occidental en África.